¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦¤è¤·¤³¡¢¹æµã¹ðÇò¡Ö¤Þ¤µ¤«µÆÃÓÉ÷Ëá¤Çµã¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î¤è¤·¤³¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£timelesz¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¹æµã¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«µÆÃÓÉ÷Ëá¤Çµã¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
timelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¤ÏÃæÅç·ò¿Í¤ÎÃ¦Âà¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¸À¤¨¤º¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢timelesz¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î2¿Í¤â¡¢timelesz¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤è¤·¤³¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤Çµã¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹æµã¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Í½¹ð¤Ç¹ç½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤Ë¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡ª²¶¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤§¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÏ¿²è¤·¡¢»Å»öÁ°¤Ë¸«¤Æ¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
timelesz¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¤ÏÃæÅç·ò¿Í¤ÎÃ¦Âà¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¸À¤¨¤º¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢timelesz¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤Î2¿Í¤â¡¢timelesz¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤è¤·¤³¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤Çµã¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹æµã¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Í½¹ð¤Ç¹ç½É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤Ë¡ÖÇä¤ì¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡ª²¶¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÇä¤ì¤Æ¤§¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÏ¿²è¤·¡¢»Å»öÁ°¤Ë¸«¤Æ¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£