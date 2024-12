【Steam:「スクウェア・エニックス ウインターセール」】セール期間:12月17日3時~2025年1月3日3時まで(日本時間)

スクウェア・エニックスは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてセール「スクウェア・エニックス ウインターセール」を12月17日より開催している。セール期間は2025年1月3日3時まで。

本セールでは対象となる同社ダウンロードタイトルが特別価格で販売される。ラインナップには「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」、「FINAL FANTASY XVI」、「聖剣伝説 VISIONS of MANA」などが対象となっている。

「スクウェア・エニックス ウインターセール」対象タイトル(一部)

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

通常価格:6,820円

セール価格:5,115円(25%オフ)

FINAL FANTASY XVI

通常価格:7,700円

セール価格:5,775円(25%オフ)

聖剣伝説 VISIONS of MANA

通常価格:8,778円

セール価格:6,144円(30%オフ)

クロノ・トリガー

通常価格:1,980円

セール価格:990円(50%オフ)

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA

Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX