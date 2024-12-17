「ロマサガ2」リメイクが25％オフ。スクエニウインターセールがSteamで開催
セール期間：12月17日3時～2025年1月3日3時まで（日本時間）
スクウェア・エニックスは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてセール「スクウェア・エニックス ウインターセール」を12月17日より開催している。セール期間は2025年1月3日3時まで。
本セールでは対象となる同社ダウンロードタイトルが特別価格で販売される。ラインナップには「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」、「FINAL FANTASY XVI」、「聖剣伝説 VISIONS of MANA」などが対象となっている。
□「Steam」の「スクウェア・エニックス ウインターセール」ページ
「スクウェア・エニックス ウインターセール」対象タイトル（一部）
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
通常価格：6,820円
セール価格：5,115円（25％オフ）
□「Steam」の「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」ページ
FINAL FANTASY XVI
通常価格：7,700円
セール価格：5,775円（25％オフ）
□「Steam」の「FINAL FANTASY XVI」ページ
聖剣伝説 VISIONS of MANA
通常価格：8,778円
セール価格：6,144円（30％オフ）
□「Steam」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA」ページ
クロノ・トリガー
通常価格：1,980円
セール価格：990円（50％オフ）
□「Steam」の「クロノ・トリガー」ページ
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