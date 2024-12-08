¤µ¤¹¤¬¸µÁÄ¡ª¡È¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤Î¡ÖÎä¿åÅû¡×¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ê¤·¤Ç²£ÃÖ¤OK¡ª¥Ñ¡¼¥Ä¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë
¡ã&GPÊÔ½¸Éô°÷¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡ä
¡Ö¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¤¬ÇË»ºË¡Å¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¡×
º£Ç¯9·î¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â1980Ç¯Âå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤³¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¤À¤±¡×¡£¤¦¡¼¤ó²û¤«¤·¤¤¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ò¡È¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ö¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¡ÊTupperware¡Ë¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¼ûÍ×¸º¤ÇÇË»ºË¡Å¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤â¤½¤â¡¢º£¤Î¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡¡¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Î¤«¤é¿©ÉÊ°Ê³°¤Ë»È¤¨¤ë¼ýÇ¼¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÉý¹¤¤¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¿©ÉÊ¼ýÇ¼¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¡¦´ØÏ¢À½ÉÊ¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤«¤éÊÆ¤Ó¤Ä¡Ê¡ª¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö2L S¥é¥¤¥ó¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¡Ê2552±ß¡Ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë"Îä¿åÅû¡ÊÎäÃã¥Ý¥Ã¥È¡Ë"¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£ÇþÃã¤È¤«Æþ¤ì¤ë¥¢¥ì¡£
¼Â¤Ï²æ¤¬²È¡¢²ÈÂ²¤¬²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢2.1L¤ÎÎä¿åÅû¤ò2ËÜ¡¢°ìÇ¯ÃæÎäÂ¢¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÄ¤á¤ë¤ÈÏ³¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥ÉÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤á¤º¤ËÃÖ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢Âç¹¿¿å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¡Ä
ÎäÂ¢¸Ë¤¬¾¯¡¹¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Ë²£ÃÖ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë2.1L¤ÎÎä¿åÅû¡¢°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Àö¤¦¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£
¢¥3¥Ñ¡¼¥Ä¹½À®
°ì±þ¡¢Ëè²ó¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥é¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç·¨¤Ê¤¯Àö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤¦ÌÌÅÝ¡Ë¡¢·ä´Ö¤È¤«³Ñ¤Î±ø¤ì¤ò´°Á´¤ËÍî¤È¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¡£ÉÔ²ÄÇ½¡£
¢¥¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤²èÁü¤Ç¤´´ªÊÛ¤ò
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤ÊÇº¤ß¤¬¡¢¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¿§¤Å¤¡£³°¤·¤ÆÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½ù¡¹¤ËÃã¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¥ö·î¤Ë1²ó¡ÊÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡Ë¡¢ÄÒ¤±ÃÖ¤Àö¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ù»é¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¥¬¥ó¥³¤Ê¤ªÃã¤ÎÀ®Ê¬¤¬¥¥ì¥¤¤ËÍî¤Á¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ¤Íè¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤â¤¦Ë¬¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥¥ó¡£¤½¤¦¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ç¤¹¤è¡£±ÕÂÎ¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¥Ã¥¥ó¡£Ëè²óÀö¤¦¤Î¤¬·ã¤·¤¯ÌÌÅÝ¤Ç¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥Ã¥¥ó¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥¥óÇº¤ß¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¡Ö2L S¥é¥¤¥ó¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÀâÌÀ¤òÆÉ¤à¤È¡¢Ä¹Ç¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ã¥¥ó±ø¤ì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£Îä¿åÅû¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±²Á³Ê¤Ï¤á¤Á¤ã¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¤Ï»î¤·¡ª¤È¥Ý¥Á¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥½Ä11.8¡ß²£11.8¡ß¹â¤µ28.5cm¡¢ÍÆÎÌ2000ml¡£²¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤Ü¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¿¥Á¤Ç¡¢ÄìÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï9.5¡ß8.5cm
¢¥10Ç¯ÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ë¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤¼«¿®¤ò´¶¤¸¤ë
¤Ê¤¼¤³¤ÎÎä¿åÅû¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î°ìÊ¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¥¯¥é¥¹¡Ö£±¡×¤Ç¤¹¡£Ì©Éõ¥·¡¼¥ëÊ¬Îà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ï³¤ì¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡¢Èù¿Ð¤â¤Ê¤·
¡ã²¼µURL¡ä¤Ï¡ÖÌ©Éõ¥·¡¼¥ëÊ¬Îà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¿å¤â¤ì¤Ë´Ø¤·¤ÆÀâÌÀ½ñ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö2L S¥é¥¤¥ó¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¤Î¡ã¥¯¥é¥¹1¡ä¤Ï
¿å¤â¤ìËÉ»ß¹½Â¤µ¬Äê¡Ê¢¨¡Ë¤òËþ¤¿¤¹¤â¤Î¡£
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Î¿´¤Î¿å¤â¤ìËÉ»ß¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¿å¤â¤ìËÉ»ß¹½Â¤¡§
¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¤Î7³ä¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥·¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥¿¡Ë¤ò¤·¡¢µÕ¤µ¤Ë¤·¤ÆÀÅ»ß¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼¼²¹¤Ë24»þ´Ö¤ª¤¤¤Æ¤â¿å¤¬¤â¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿å¤â¤ìËÉ»ß¹½Â¤¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤à¤Õ¤à¡£Í×¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÏ³¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö2L S¥é¥¤¥ó¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤¡Ë¡×¡¢ËÜÅö¤ËÃ±½ã¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍÆ´ïËÜÂÎ¤ÈÃí¤®¸ý¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥¿¡Ê¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤½¤¦¡Ë¤Î2¥Ñ¡¼¥Ä¤À¤±¡£
¢¥¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÆâÂ¦¤Ë¥Ý¥³¥Ã¤ÈÃÖ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì©ÊÄµ¡¹½¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤³¤Î¥Õ¥¿¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³°¤¹¤È¡¢¥Õ¥¿¼«ÂÎ¤¬¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÄ¤á¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤Ã¤«¤êÌ©ÊÄ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥Ãí¤®¸ý¤Î¥Õ¥¿¤â¥®¥å¥Ã¤È²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤ËÊÄ¤á¤ë
Í×¤Ï¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÑ¤Î¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤Þ¤Ã¤¿´¶¤«¤éÍè¤ë°Â¿´ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¥Û¥ó¥È¡£
¤½¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢Àö¤¦¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¥é¥¯¡£
¢¥Äì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀö¤¤¤ä¤¹¤¤
¢¥¥Õ¥¿¡Ê¥·¡¼¥ë¡Ë¤âÀö¤¦¼ê´Ö¤Ï¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¥é¥¯
¤¢¤È¤ÏËÜÅö¤ËÏ³¤ì¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÛ¹Í«¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤³¤Î°Â¿´´¶¡£
¢¥²æ¤¬²È¤Ç¤ÏÌµ°õÎÉÉÊ¡Ö¹òÊª¥Ö¥ì¥ó¥ÉÃã¡×¤Î¤ªÃã¥Ñ¥Ã¥¯2ÂÞ¤òÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤Î¿å½Ð¤·¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Ãí¤®¸ý¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶õµ¤È´¤ÍÑ¤Î·ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÃã¤Ï¾¯¡¹Ë½¤ì¤¬¤Á
¿·ÉÊ¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï³¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏÈù¿Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë²£ÃÖ¤¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡ª
¥µ¥¤¥º¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îä¿åÅû¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï³¤ì¤Ê¤¤¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ê¤·¡£
µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¤Ë½Ð¹ç¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Í¡Ê¹â¤¤¤±¤É¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂÑÇ®²¹ÅÙ¤ÏËÜÂÎ¤¬100¡î¡¢¥Õ¥¿¡Ê¥·¡¼¥ë¡Ë¤¬80¡î¤À¤«¤é¤ªÅò¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢Ç®¤¤¾õÂÖ¤À¤È¥¥ã¥Ã¥×¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Îä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¥¥ã¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿©Àöµ¡¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢Äã²¹¥³¡¼¥¹¡Ê60¡îÁ°¸å¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¼Ò¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï¸µÁÄ¡£¿©ÉÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Ç±ÕÂÎ¤Þ¤ÇOK¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÌ©ÊÄÀ¤¬¹â¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î¼ê´Ö¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Î´¿´î¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ËÂÇ¤Á¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜ¹ñË¡¿Í¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÀ¸»º¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£Æü¤³¤Î¤´¤í¤Ç¤¹¡£
>> ¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ãÊ¸¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ¡Ê&GP¡Ë¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Îä¿åÅû¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÎÈâ¤Ã¤ÆÃ¯¤¬·è¤á¤¿¤Î¡©¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤òÃª¤ËÃÖ¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤è¤Í
¢¡¥¸¥Ã¥×ÉÕ¤ÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¼«Î©¼°¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤«¤â¡ªÅöÁ³¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹
¢¡ÎäÅàÊÝÂ¸¤«¤é¥ì¥ó¥Á¥ó¤Þ¤Ç¡ªÀìÍÑÍÆ´ï¤Ç¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë