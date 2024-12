BLACKPINK・ロゼ、韓国のニュース番組に出演！2025年のグループ活動についても言及

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ロゼが今後の活動について言及した。

去る12月1日、JTBCの報道番組『ニュースルーム』のインタビューコーナーにロゼがゲスト出演した。

ロゼは最近、シングル『APT.』をリリースし、数多くのパロディとカバー、ダンスチャレンジが投稿され、世界中で人気を博している。

韓国の飲み会ゲーム「アパートゲーム」で曲を作ったきっかけについて尋ねられると、「海外でアルバム制作をしていたとき、周りに外国人の友人たちがいた。韓国の飲み会ゲームを教えることになり、自分の好きなゲームが『アパートゲーム』だった。簡単かつ面白いので教えたが、反応がとても良かった」と語った。

続けて、「それでこれを使おうとなって、ビートとして『アパート、アパート』と歌った後に恋を題材に『アパートで会って楽しく遊ぼう』という内容にした」と説明した。

(写真提供=OSEN)BLACKPINK・ロゼ

ブルーノ・マーズとのコラボでも話題となった彼女は、「初めはすごく不思議だった。本当にすごく助けてもらって、たくさんのインスピレーションを受けた」と感想を述べた。

加えて、「今日ニュース番組に出ると話したが、『ブルーノ・マーズ最高と言ってきて』と言われた」と親友としてのエピソードを披露した。

コラボをしながら、ブルーノ・マーズから歌の指導を受けたというロゼは、「歌い方に変化はあったのか」という質問に「あった。この曲はファンキーなので、そのような世界観を表現したいと思い、一生懸命叫びながら(彼を)真似して歌った」と答えた。

続けて、「『Hold on, hold on I'm on my way』という歌詞は、遠くにいる人に聞こえるように歌えと言われた。歌うと『一度も誰かを誘惑したことないよね?』と言われた。『待って、私が来るよ!』と歌わなければならないのに、あまりにも恥ずかしがるのでもっと上手く歌えるようにリードしてくれた」と話した。

また、おしゃれなミュージックビデオについては、「ブルーノにははっきりとしたアイデアがあった。『背景をピンクにするのがかわいいと思う』と参考動画を送ってくれた。衣装から世界観をはっきりと想像していて、そこからたくさん学ぶことがあった」と振り返った。

加えて、「韓国の国旗も、ある日笑いながら自分がそれを持ってふざけたら面白そうだと提案され、すごく良い考えだと思うと、韓国人が喜びそうだと話した。ブルーノ自身が買って準備してきたそうだ。ツアー中に買ったそうだ」と付け加えた。

キスシーンもブルーノ・マーズの提案だったという。初めは「なぜ私がキスしなければならないのか」と思ったが、「自分がしたらもっと変だと言われたので、確かにそうだと思った」と納得したと言い、笑いを誘った。

(写真=JTBC)

来る12月6日、1stフルアルバム『rosie』のリリースを控えているロゼにアルバムタイトルの意味を尋ねると、「『rosie』は友人と家族が英語で私を呼ぶときに使う名前だ。タイトルにした理由は、このアルバムを作り始めたときから自分に正直な音楽を作りたいと思っていたからだ」と回答した。

続けて、「自分が聴くときも慰められれば、ほかの方も慰められるのではないかと考えており、多くの方が共感できる作品になってほしいと願っている」と説明した。

全曲の作詞作曲に参加したという彼女は「収録曲のなかにアンチコメント対する思いを表現した曲があるようだが」と聞かれると、「自分が感じていることを受け入れる日だった。それを実は無視したかった。(コメントが)自分にはあまり影響しないと強がるふりをしたかった」と語った。

加えて、「つらくないと話したかったが、人間なので同じ感情を持っていて影響されるのだという気持ちもあった」と打ち明けた。

さらに、「その日、それを自分で認めて曲を作ることになった。作りながら自分自身を許し、癒しになった曲が『number one girl』だ。人々のコメントからインスピレーションを受けたとはいえ、どのような関係においても生まれる感情だと思う。そうなるように表現した」と伝えた。

逆に「ロゼを最も元気にする言葉」を尋ねられると、彼女は「私は仕事が好きなので『よくやっている』という褒め言葉を聞くのが好きだ。頑張って上手くやりたいので。特に周りの人に『よくやった』と言われると『よくやっているんだな』と思う」と明らかにした。

ロゼは練習生期間4年、デビュー8年の間、つらかったときに原動力になったことを聞かれると、「家族と離れて16歳のときに突然(韓国に)行くことになった。幼かったので寂しかった。それでも遠くからやってきた分、やり遂げなければならないという気持ちが大きかった」と話した。

加えて、「当時泣きながら電話すると、両親は『帰って来い。我々は経験してほしかっただけだ。つらかったらいつでも戻って来い』と言ったが、『いや、必ずデビューしてから帰る』と話した」と振り返った。

そして、『16歳のときの夢と今の姿を比較すると、どうか」という質問には、「当時は韓国で練習生になることすら想像できない夢のようだった。『コーチェラ』を見に行きたくて(練習生を)始めたが、初めて行ったのはそこのステージに立てたときだった。とても良い方々に出会い、多くのことに挑戦する機会を得ることができ、本当にありがたい」と答えた。

また、現在の夢については「今回『rosie』を制作する過程が楽しく、自分にとって大切なアルバムを作ることができて幸せだ。これからこのような音楽、着実に正直な音楽を作ることができる歌手になるのが夢だ」と明らかにした。

(写真提供=OSEN)BLACKPINK

ロゼはBLACKPINKの完全体でのカムバックについても言及した。『APT.』がヒットしたことに関連して「BLACKPINKのメンバーたちから何か言われたか」と尋ねられると、「あの曲が出たとき、リサとビデオ通話で2時間話した。また、外で曲が流れるとメンバーたちは皆動画を撮って送ってくれる。よく連絡している」と述べた。

最後に、BLACKPINKの活動について「来年アルバムを出してツアーも行う予定だ」と伝え、期待を高めた。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。歌手活動以外にも、JTBCのバラエティ番組『パラドンパダ〜海の見えるライブBar〜』に出演するなど、多方面で活躍している。