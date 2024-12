【PS Store:BLACK FRIDAY】開催期間:12月2日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「BLACK FRIDAY」を開催している。期間は本日12月2日23時59分まで。

本セールでは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用のタイトルやDLCを最大70%オフで販売。対象タイトルにはファンタジーRPG「メタファー:リファンタジオ」やアクション「アストロボット」、サイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL 2 デラックスエディション」、アクションアドベンチャー「Stellar Blade」といった最新作のほか、対戦格闘「ストリートファイター6」、アクションRPG「ディアブロ IV」など、963点がラインナップされている。また、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」各プランの12カ月分が最大30%オフで販売されている。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、購入する際はセール価格が適用されているかどうかを確認してから購入してほしい。

PS Store「BLACK FRIDAY」対象タイトル(一部)

「メタファー:リファンタジオ PS4 & PS5」

価格:9,878円→7,408円(25%オフ)

「ホグワーツ・レガシー」PS5版

価格:9,878円→2,963円(70%オフ)

「SILENT HILL 2 デラックスエディション」

価格:9,790円→7,832円(20%オフ)

「Star Wars Outlaws」

価格:9,790円→7,342円(25%オフ)

「ストリートファイター6」

価格:7,990円→3,995円(50%オフ)

「Stellar Blade」

価格:8,980円→6,735円(25%オフ)

「ディアブロ IV - スタンダードエディション」

価格:6,700円→4,020円(40%オフ)

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

価格:9,878円→6,914円(30%オフ)

「アストロボット」

価格:7,980円→6,862円(14%オフ)

サブスクリプションサービス「PS Plus」がお買い得!

「プレミアム」は30%オフの9,730円、「エクストラ」は25%オフの8,775円、「エッセンシャル」は20%オフの5,440円で販売されている。

