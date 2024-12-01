[12.1 プレミアリーグ第13節](オールド トラフォード)

※22:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 12 タイレル・マラシア

DF 23 ルーク・ショー

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 18 アシュリー・ヤング

DF 19 ビタリー・ミコレンコ

DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト

MF 7 ドワイト・マクニール

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 29 イェスパー・リンドストローム

FW 14 ベト

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

GK 31 アスミール・ベゴビッチ

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 8 オレル・マンガラ

MF 45 H. Armstrong

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 11 ジャック・ハリソン

監督

ショーン・ダイチェ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります