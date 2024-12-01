マンチェスター・Uvsエバートン スタメン発表
[12.1 プレミアリーグ第13節](オールド トラフォード)
※22:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 31 アスミール・ベゴビッチ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 8 オレル・マンガラ
MF 45 H. Armstrong
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ジャック・ハリソン
監督
ショーン・ダイチェ
※22:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 37 コビー・メイヌー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 12 タイレル・マラシア
DF 23 ルーク・ショー
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
DF 32 ジャラッド・ブランスウェイト
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 29 イェスパー・リンドストローム
FW 14 ベト
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 31 アスミール・ベゴビッチ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 8 オレル・マンガラ
MF 45 H. Armstrong
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ジャック・ハリソン
監督
ショーン・ダイチェ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります