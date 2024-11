顔をきれいに見せるフィルターが若者のメンタルに影響を与えることを懸念して、TikTokが一部のエフェクトに年齢制限を設けることを明らかにしました。数週間以内に全世界で適用されるとのことです。Updates from our European Safety Forum: strengthening safety for our now 175m-strong European community | TikTok Newsroom

https://newsroom.tiktok.com/en-eu/updates-from-our-european-safety-forum-strengthening-safety-for-our-now-175-m-strong-european-communityTikTok will block beauty filters for teens over mental health concerns - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/27/24307314/tiktok-beauty-filter-effects-age-restriction-teens-wellbeingTikTok will block beauty filters for European teens following pushback - Fast Companyhttps://www.fastcompany.com/91237772/tiktok-will-block-beauty-filters-for-european-teens-following-pushbackTikTokによると、18歳未満の若者に限り一部のエフェクトの使用を制限するとのこと。どのようなエフェクトが制限されるのかは明らかになっていませんが、動物の耳を付けるようなわかりやすいエフェクトではなく、見た目を変えるようなエフェクトが制限されることが示唆されています。テクノロジー系メディアのThe Vergeは「見た目を大きく変える『Bold Glamour』のように、滑らかな肌、長いまつげ、スリムな顔を作る美容エフェクトを制限するようだ」と指摘しました。また、エフェクトを使用した場合に見た目がどう変化するかをわかりやすく表示し、エフェクトを自作する人たちに、エフェクトが意図しない結果をもたらす可能性があることを理解させる取り組みもスタートするとのことです。この変更は、子どもを保護するイギリスの非営利団体「Internet Matters」の報告書を受けて導入されたものです。この報告書では、子どもの価値観が美容エフェクトのせいでゆがんでいて、子どもたちが特定の見た目を重要視する同調圧力にさらされてしまっていることが言及されています。このほかにも、有害なコンテンツや若者の利用についての懸念に対処するべく、TikTokは10代の子どもを保護する施策をいくつか公開しています。1つは自傷行為や自殺に対する取り組みです。すでに、誰かが「自傷行為」などと検索すると結果がブロックされ、現地のNGOにリダイレクトされるなどの措置が執られていますが、新たに、自傷行為などの投稿が通報された場合に、投稿主を現地の支援センターにつなぐ試みが行われるとのことです。この機能はヨーロッパの13カ国で提供される予定です。もう1つは年齢制限です。TikTokは13歳以上でないと利用できず、13歳未満のアカウントは自動あるいは手動で凍結されているそうです。ところが、13歳未満のユーザーが年齢を偽って登録する事例が後を絶たないため、新しい機械学習技術によって13歳未満を検出する方法を模索しているとのこと。この技術により、13歳未満の人を検出する確率が上がり、検出したアカウントを人間のモデレーターが確認して凍結の判断ができるようになるそうです。なお、記事作成時点でも1カ月当たり600万件のアカウントを「最低年齢要件が満たされていない」として削除しているといいます。TikTokの欧州担当者であるクリスティーン・グラーン氏は「安全とセキュリティという分野にゴールはありません。ありのままの自分でいてもいいんだと思ってもらえるようにするためには、信頼性、尊重、サポートの文化を育むことが大切です」と述べました。