¤¢¤Ê¤¿¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë⁉¡ÖÈýÌÓ¤ÎÀ°¤¨Êý¡×¤ÎÀµ²ò¤ò¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´é¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç»ö¤Ê¡ÒÈýÌÓ¡Ó¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÀµ¤·¤¤À°¤¨Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Èý¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢´ðËÜ¤ÏÈ´¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥ì¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¢Èý¤ÎÀ°¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¾õÂÖ¤ÇÈýÌÓ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¹¤®¤ë¡¢È´¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖÈý¤¬¾å¼ê¤ËÉÁ¤±¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æü¤Î¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤¹Á°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈý¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤ÊÌÓ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÄ¹¤¤ÌÓ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÌÓ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª
¡üKOBAKO ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥· 1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¿ ³°õ
ÉÁ¤¤¤¿Èý¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹ÌÓ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¤Þ¤Ö¤¿¤äÈý´Ö¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÍ×¤Ê¾ì½ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÓ¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤âOK¡£
»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª
¡ü¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥·¥¶¡¼¥º¡¡4180±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¿»ñÀ¸Æ²
¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈý¤Î·Á¤Ë¤°¡¼¤ó¤È¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥×¥í¤ÎÀ°¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈýÌÓ¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Èý¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢´ðËÜ¤ÏÈ´¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥ì¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¡¢Èý¤ÎÀ°¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬¶µ¤¨¤ë¡ØÈýÌÓ¤ÎÀ°¤¨Êý¡Ù
¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¾õÂÖ¤ÇÈýÌÓ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¹¤®¤ë¡¢È´¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖÈý¤¬¾å¼ê¤ËÉÁ¤±¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æü¤Î¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤¹Á°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈý¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤ÊÌÓ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
➀¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç¤È¤«¤¹
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÄ¹¤¤ÌÓ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÌÓ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª
¡üKOBAKO ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥· 1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¿ ³°õ
¢¤Ï¤µ¤ß¤Ç¥«¥Ã¥È
ÉÁ¤¤¤¿Èý¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹ÌÓ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¤Þ¤Ö¤¿¤äÈý´Ö¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÍ×¤Ê¾ì½ê¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÓ¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤âOK¡£
»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª
¡ü¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥·¥¶¡¼¥º¡¡4180±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¿»ñÀ¸Æ²
¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛ¤ÎÈý¤Î·Á¤Ë¤°¡¼¤ó¤È¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥×¥í¤ÎÀ°¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÈýÌÓ¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯11·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¡ÚÈýÌÓ¤¬º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡Û¤ò²ò·è¡£3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤Êý
40Âå¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¡£ÈýÌÓ¡õ¤Þ¤Ä¤²Çº¤ß²ò¾Ã¡ÖÌÜ¤Þ¤ï¤ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤Ç·ì¹ÔUP¡Ú¥×¥í¤Î¥ï¥¶¡Û
´ØÏ¢µ»ö
¡ÚÈýÌÓ¤¬º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Ç¾å¼ê¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡Û¤ò²ò·è¡£3¤Ä¤Î¥³¥Ä¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤Êý
40Âå¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¡£ÈýÌÓ¡õ¤Þ¤Ä¤²Çº¤ß²ò¾Ã¡ÖÌÜ¤Þ¤ï¤ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×¤Ç·ì¹ÔUP¡Ú¥×¥í¤Î¥ï¥¶¡Û