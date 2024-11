【Stellar Blade x NieR:Automata DLC】11月20日 配信価格:1,100円

スカートが外れる「ニーア オートマタ」コラボ衣装

11月20日に配信されたプレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」の「NieR:Automata」(ニーア オートマタ)コラボ衣装において、“スカートが外れる”ギミックがあるのでご紹介したい。

今回登場したコラボ衣装では、主人公イヴ用「ニーア オートマタ」の2Bモチーフ衣装など、様々なコスチュームアイテムが登場している。中でも2B衣装のひとつ「ヨルハニ号B型制服」のスカートについて、ある操作をするとスカート部分が外れる。

こちらが通常の衣装

このスカート部分が外れる

その操作とは、消費アイテムの「WBポンプ」を使用すること。「WBポンプ」は戦闘中に倒された場合、使用することでその場で復活できるアイテムで、実際に使うと爆発するようなエフェクトが入った後、スカート部分が外れた衣装となる。「ニーア オートマタ」では自爆後、同じように衣装のスカート部分が外れるギミックが仕込まれており、この再現となっている。

なお2Bのスカートに関しては、Cygamesとコラボした「グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-」でも外れるようになっている。本作「ステラーブレイド」でも、スカート着脱がしっかり踏襲されたこととなる。

「ニーア オートマタ」とのコラボDLCは配信中で、価格は1,100円。気になる方はチェックしてみるといいだろう。

インパクト抜群な衣装チェンジだ

