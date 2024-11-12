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2°Ì¡¡Pixel 8a(au)¡ÊGoogle¡Ë
3°Ì¡¡Pixel 8a(SoftBank)¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Pixel 9 128GB(SoftBank)¡ÊGoogle¡Ë
5°Ì¡¡arrows We2 F-52E¡ÊFCNT¡Ë
6°Ì¡¡Redmi 12 5G(UQ mobile)¡ÊXiaomi¡Ë
7°Ì¡¡Libero 5G IV(Y!mobile)¡ÊZTE¡Ë
8°Ì¡¡arrows We2 FCG02¡ÊFCNT¡Ë
9°Ì¡¡Pixel 8a(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë
10°Ì¡¡arrows We2(UQ mobile)¡ÊFCNT¡Ë
AQUOS wish4 SH-52E
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