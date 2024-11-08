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Order on Motion to Dismiss - #117 in Raw Story Media, Inc. v. OpenAI Inc. (S.D.N.Y., 1:24-cv-01514) - CourtListener.com
OpenAI defeats news outlets' copyright lawsuit over AI training, for now | Reuters
https://www.reuters.com/legal/litigation/openai-defeats-news-outlets-copyright-lawsuit-over-ai-training-now-2024-11-07/
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