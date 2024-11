SHINee KEY、ライブBD『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』のパッケージデザイン公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』のコンセプトである自動販売機をモチーフにしたデザインに!

SHINeeのKEYが2025年1月15日に発売するライブBlu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』のパッケージデザインが公開された。

本作は、2024年7月に東京・国立代々木競技場第一体育館、8月に兵庫・神戸ワールド記念ホールで行われたソロアリーナライブ『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』から7月7日の東京公演の模様を収録。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は、今回のライブのコンセプトである自動販売機をモチーフにしたデザインとなっており、ライブで披露した衣装のイラストやKEY手書きメッセージが封入。

また、自動販売機デザインの取り出し口からは封入されているフォトカードがのぞいており、KEYLANDのようにワクワクするパッケージデザインとなっている。

初回限定盤および通常盤は、ライブ写真を大胆にデザイン。初回限定盤はライブオープニングのLEDにも登場していた、スプレー文字が書かれたシャッターをイメージしたデザインで、シャッター風のケースを開けると、なかにセットされたデジパックにはオープニング衣装に身を包んだKEYが登場。

まるでKEYがステージに登場する前のワクワクを思い出すようなデザインとなっている。

シャッターも、オープニングで使用されていたLEDとは異なるオリジナルデザインとなっており、このパッケージでしか楽しめない、細かなこだわりが散りばめられている。

そして、通常盤はKEYのクールな表情を思い切り堪能できる、ライブ中のワンシーンを切り取ったデザイン。本公演でライブ初披露となった、日本のオリジナル楽曲「Tongue Tied」のMV内で着用していた衣装でもあり、日本公演の作品だからこそ観られるKEYの姿がデザインされたパッケージとなっている。

CDショップ/ストア別購入特典のデザインも公開された。ライブ写真がふんだんに使用されており、特にUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤特典の卓上カレンダーは毎月異なるライブ写真12枚がデザインされた豪華仕様。3Dのラバーキーホルダーも付属する。

なおUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は数量限定のため、確実に入手するためには11月13日23時59までの予約が推奨されている。

※メイン写真は通常盤のパッケージ写真

リリース情報

2024.10.31 ON SALE

MINI ALBUM『Pleasure Shop』

2025.01.15 ON SALE

Blu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』

SHINee OFFICIAL SITE

https://shinee.jp/