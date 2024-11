購入後もふたりの思い出を指輪に刻める！アンジェリックフォセッテ「育てるリング」

「アンジェリックフォセッテ」より、購入後もふたりの歩みを指輪に刻む【育てるリング】を販売します。

アンジェリックフォセッテ「育てるリング」

「アンジェリックフォセッテ」より、購入後もふたりの歩みを指輪に刻む【育てるリング】を販売します。

また、11月22日(金)まで全商品10%OFFの特別フェアを開催します。

数年楽しめれば良いファッションリングと違って、何十年と長年身に着ける婚約指輪や結婚指輪は、購入して終わりではなく、後々のアフターサービスの充実度やメンテナンス等で購入後も気軽に立ち寄れる店かどうかをポイントにしているカップルが多くいます。

アンジェリックフォセッテは、そういったブライダルジュエリーの専門ブランドとして、指輪のサイズ直し等のアフターサービスは生涯無料で対応しています。

更には、例えば結婚記念日毎に指輪にダイヤモンドを一石ずつ追加していったり、お子様の誕生を記念してお子様の誕生石を追加したり…、購入後でもふたりの思い出を指輪に刻んで、大切な婚約指輪や結婚指輪をどんどん育てていくことが出来ます。

記念日ダイヤ&誕生石

人気のミルグレイン加工を追加で入れたり、爪の一本をハートの形にアレンジしたり…

ミルグレイン&爪ハート

つや消し加工を入れて雰囲気を変えたり、還暦のお祝いにブラックダイヤモンドを入れてみたり…

つや消し&ブラックダイヤ

お金を出せば誰でも買えるものでは無くなり、おふたりだからこそ作れる《世界にひとつ》の指輪になっていきます。

価格も誕生石は一石3,500円〜、ダイヤモンドは一石6,000円と手軽にアレンジしやすい価格設定となっています。

11月22日(金)まで、婚約指輪と結婚指輪が全商品10%OFFの特別フェア開催中です。

