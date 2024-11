アリアナ・グランデが、恋人イーサン・スレーターとの写真を自身のSNSに初めてシェアした。アリアナが公開したのは、オーストラリアで開催された映画『ウィキッド ふたりの魔女』のプレミア上映会で撮影されたものだ。上映会前日には、アリアナとイーサンがカップルで現地に到着したところを目撃された。2人は同作の撮影現場で出会い、交際に発展し、それぞれのパートナーと離婚を経た後、順調に交際を続けている。

大人気のブロードウェイミュージカル『ウィキッド』を映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』が全米で11月22日に公開されることに先立ち、世界5都市を巡るプレスツアー「The Journey Through Oz」がスタートした。ジョン・M・チュウが監督を務めた本作は、シンシア・エリヴォ演じる悪い魔女“エルファバ”と、アリアナ・グランデ演じる善い魔女“グリンダ”の友情を描いている物語だ。ツアー初日を迎えた現地時間3日には、オーストラリアの都市シドニーでプレミア上映会が開催され、ダブル主演を務めたシンシアとアリアナが仲良く手を繋いで会場に到着した。シンシアは「ルイ・ヴィトン」のニコラ・ジェスキエールによる、ストラップレスの黒いドレスを着用しており、“エルファバ”のダークなイメージを反映している。一方、アリアナは“グリンダ”をイメージしたピンク色のボールガウンをまとっていた。このドレスは英ロンドンのブランド「ヴィヴィアン・ウエストウッド クチュール」のカスタムメイドで、コルセットのボディスには長袖のパフスリーブが付き、全体には花火を思わせるクリスタルの刺繍が施されている。チュールを重ねたスカートにはフリルが施され、裾に向かって大きく広がる豪華なスタイルだ。アリアナはブロンドのロングヘアをハーフアップでまとめ、首には「ロレイン・シュワルツ」の蝶をモチーフにしたチョーカーを着けていた。アリアナは自身のInstagramでプレミア上映会での写真を数枚投稿した。その中には、恋人イーサン・スレーターと一緒に階段を降りる場面も含まれていた。アリアナは、同作で“ポック”役を演じたイーサンと共演後に交際が明らかになった。それ以来、ツーショットが何度も撮影されたが、アリアナがイーサンとの写真を公開するのは今回が初めてだった。写真は、アリアナの後ろにいるイーサンが、紳士的に彼女のドレスの裾を持ち上げている場面を撮影したものだ。また、映画のキャストがレッドカーペットに並ぶ写真では、アリアナとイーサンがお互いを見つめ合って笑っている場面が捉えられていた。アリアナとイーサンが共演する『ウィキッド ふたりの魔女』は、2022年12月に撮影が始まった。2023年7月にはアリアナと夫ダルトン・ゴメスさんの破局が報じられ、わずか3日後にはイーサンとのロマンスが浮上した。そして、同年10月にアリアナとダルトンさんの離婚が成立し、今年9月にはイーサンと妻で歌手のリリー・ジェイも離婚が成立した。2人の間には2022年に生まれた息子がいるが、リリーはシングルマザーとして生きていく決意を示していた。アリアナとイーサンは昨年10月に米ニューヨークで同棲生活を始めたと報じられ、現在も順調な交際を続けているようだ。なお、シドニーでのプレミア上映会前日には、アリアナとイーサンがカップルで現地に到着する姿が目撃された。米メディア『People.com』が掲載した写真では、ピンク色のトップスとミニスカート姿のアリアナが、グレーのセーターを着るイーサンの腕に手を回しながら、寄り添って立っている。2人は前方を眺めながら微笑むなど、とても幸せそうな表情を見せていた。画像1〜6枚目は『Ariana Grande Instagram「Sydney, you have stolen our hearts …」』『Universal Studios Hollywood Instagram「Absolutely thrillifying!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)