楽天モバイルが移動体通信事業者(MNO)として自社回線(以下、楽天回線)を構築して提供している携帯電話サービス(https://network.mobile.rakuten.co.jp/ )に対応する製品(以下、楽天回線対応製品)を更新して新たに5G対応タフネススマートフォン(スマホ)「DuraForce EX(型番:KC-S703)」(Kyocera製)を追加しています。

5G NR: n1/n3/n28/n77/n78/n79

4G LTE: Band 1/3/8/18/19/28/39/41/42

京セラ 日本製 Dura Force EX タフネス スマホ 本体 (SIMフリー nanoSIM + eSIM / 5.8インチ / 4GB RAM + 64GB ROM/microSDXC / 4,270mAh / グローブタッチ/ウェットタッチ/顔認証 指紋認証/防水 防塵 耐衝撃 耐薬品/バッテリー交換可/sXGP/業務専用端末 堅牢 高耐久) KC-S703 京セラ 2024-02-09



京セラ スマートフォン SIMフリー 高耐久 DuraForce EX KC-S703 楽天で購入



これにより、日本におけるオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)であるDuraForce EX KC-S703が楽天モバイルの相互接続性試験を完了し、楽天モバイルの4Gでの音声通話(VoLTE)やSMS、データ通信および5Gでのデータ通信に加え、ETWS(緊急地震速報、津波警報など)などのすべての機能に対応しています。動作確認時のビルド番号は各機種ともに「1.050KC」。なお、同社ではこれまで京セラの製品を販売したことはなく、楽天回線対応製品としてもDuraForce EX KC-S703が初めて登録された機種となります。またDuraForce EXには他にも携帯電話ネットワークに対応した機種としてNTTドコモ向け「DuraForce EX KY-51D」やソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向け「DuraForce EX(型番:A301KC)」がありますが、これらの2機種については少なくとも現時点では楽天回線対応製品ではなく、音声通話やデータ通信、SMSは利用できるものの、ETWSやAPN自動設定、緊急通報における高精度な位置情報測位には対応していないということです。DuraForce EX KC-S703)」は京セラが海外市場や日本のオープン市場などにて高耐久スマホとして展開している「DuraForce」ブランドとして今年発売されたモデル「DuraForce EX」のメーカー版で、過酷な現場でも長く安心して使えるように落下や衝撃に強い耐久性能に加え、電池交換機能やバーコード読み取り機能、ダイレクトボタンなどといった現場の業務を支える優れた機能と操作性を兼ね備えたミッドレンジモデルです。高耐久性としては防水(IPX5およびIPX8)や防塵(IP6X)に加え、落下や衝撃試験をはじめとした米国国防総省の調達基準(MIL-STD-810H)の21項目と京セラの泡ハンドソープでの洗浄などの独自試験をクリアしており、強靭なねじれ剛性を実現する設計を採用し、ディスプレイはAGC製の強化ガラス「Dragontrail STAR2」で覆われた2段の強化層で割れにくさを実現しているなど、優れた耐久性を有する本体構造とデザインとなっています。ディスプレイは上部中央に水滴型ノッチ(切り欠き)が配置されたアスペクト比9:19.5の縦長な約5.8インチHD+(720×1560ドット)TFT液晶を搭載し、コーナーバンパー設計やリム構造設計によって画面が傷ついたり割れたりしにくいようになっており、ノッチ部分には約800万画素CMOS/広角レンズ(F1.8)のフロントカメラが内蔵されています。サイズは約163×77×14.8mm、質量は約248g、本体色はブラックの1色のみ。主な仕様はMediaTek製チップセット(SoC)「Dimensity 700」や4GB内蔵メモリー(RAM)、64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット(最大1TB)、4270mAhバッテリー、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、約1600万画素CMOS/広角レンズ(F2.4)リアカメラ、FMラジオ、おサイフケータイ(FeliCa)、NFC Type A/B、位置情報取得(A-GNSS)など。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード(4FF)が1つとeSIMのデュアルSIMに対応。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Kyocera DuraForce EX 関連記事一覧 - S-MAX・製品TOP | DuraForce EX KC-S703/KC-S603 | 製品一覧 | ビジネス向けモバイル端末(スマートフォン・ケータイ・タブレット・業務用無線機) | 製品情報(法人のお客様) | 京セラ楽天回線対応製品 | 製品 | 楽天モバイル楽天モバイル