【USJ:オンライン・ショッピング・サービス】11月6日~ 開始予定

「オンライン・ショッピング・サービス」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、通販サイト「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア」にて、新サービス「オンライン・ショッピング・サービス」を11月6日に開始する。

「オンライン・ショッピング・サービス」は、パーク入場日を対象に、スマートフォンを用いてオンライン上で各ストアのグッズを購入できるサービス。パーク内のほぼ全てのグッズが対象になっており、手ぶらで帰宅し注文をすることで後日自宅に配送してくれる。アトラクションの待ち時間や、食事中に注文が可能で、来場日はより多くアトラクションを楽しむことができる。

本サービスは、パーク入場後にオンラインストア上で「パーク来場登録」をするとオンラインストアでの買い物が可能になる。パーク内で見つけた気になるグッズは、バーコード画像を読み込むことで商品検索ができるほか、「パーク来場登録」を行なうことでその場でカートに追加することも可能。

パーク限定のアイテムも対象で、「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」にて店舗限定で販売されている「LOVE HAS NO LIMITチャリティTシャツ」も登場する。

チョコレート貯金箱

ティッシュケース

ぬいぐるみ

ガムボールマシーン

イメージ画像

