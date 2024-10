Hasselbladカメラ搭載の次期プレミアムスマホ「OPPO Find X8」シリーズが登場!

OPPO Mobile Telecommunications(以下、OPPO)は24日(現地時間)、同社が展開している「OPPO」ブランドにおける新しいプレミアムスマートフォン(スマホ)「OPPO Find X8」および「OPPO Find X8 Pro」を発表しています。まずは中国向けとして発表されており、グルーバル向けについての詳細は今後に次期プラットフォーム「ColorOS 15」とともに案内するので期待して欲しいとしています。

OPPO Find X8シリーズの発表に向けて同社の上級副社長(SVP)兼最高製品責任者(CPO)を務めるPete Lau氏は「Find X8シリーズはHasselbladと共同開発している優れたカメラシステムと次世代のパフォーマンス、バッテリー技術、ColorOS 15の一部としてのOPPO AIの飛躍的進歩を組み合わせて卓越して新たな基準を打ち立て、あらゆる面で非常に高い性能にもかかわらず、信じられないほど薄くて軽量です。また驚異的なズームで業界の限界を押し上げるカメラのフラッグシップです。」とコメントしています。OPPO Find X8およびOPPO Find X8 ProはOPPOブランドにおけるプレミアムスマホ「OPPO Find」シリーズの最新機種で、日本でも以前は「OPPO Find X3 Pro」などを含めたOPPO Findシリーズが発売されていましたが、海外では2022年に発売された「OPPO Find X5」シリーズからウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad(ハッセルブラッド)」と共同で開発しているカメラシステムが搭載されており、OPPO Find X8シリーズでも引き続いてハッセルブラッドカメラシステムが搭載されています。またチップセット(SoC)には両機種ともに3nmプロセスで製造されたMediaTek製のハイエンド向け「Dimensity 9400」(オクタコアCPU「3.63GHz Arm Cortex-X925コア×1+3.3GHz Arm Cortex-X4コア×3+2.4GHz Arm Cortex-A720コア×4」、Arm Immortalis-G925 GPUなど)を搭載しており、さらに自社開発の「Tidal Engine」と組み合わせてより高く安定した性能と高い電力効率をもたらしますようになっているとのことで、ベンチマークアプリ「AnTuTu Benchmark」では総合スコア300万以上となるということです。画面はともに上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9:19.8の縦長な10bitカラー(約10億7千万色表示)の有機ELディスプレイで、OPPO Find X8が約6.59インチ2760×1256ドット(約460ppi)、OPPO Find X8 Proが約6.78インチ2780×1264ドット(約450ppi)となっており、それぞれ1〜120Hz可変リフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート、最大輝度1600nits(ピーク輝度4500nits)、Pro XDR、Dolby Vision、HDR Vivid、色域P3などに対応しています。またパンチホール部分には約3200万画素CMOS/広角レンズ(F2.4、35mm換算焦点距離21mm、5P)のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証として画面内指紋センサーも搭載しています。さらに防水・防塵(IP68・IP69準拠)にも対応しており、画面の周りの縁(ベゼル)は1.45mmと非常に狭い“ゼルストレートスクリーンデザイン”で既存機種よりもさらに10%薄くなり、手放せない優れた感触を実現しているとのこと。本体色はOPPO Find X8が星野および浮光白、追风蓝、气泡粉の4色展開、OPPO Find X8 Proが星野および漫步云端、晴空航线の3色展開、サイズはOPPO Find X8の星野および追风蓝、浮光白が約157.35×74.33×7.85mm、气泡粉が約157.35×74.33×7.95mm、OPPO Find X8 Proの星野が約162.27×76.67×8.24mm、漫步云端および晴空航线が約162.27×76.67×8.34mm、質量はOPPO Find X8が約193g、OPPO Find X8 Proが約215gとなっています。リアカメラは以下のOPPO Find X8がトリプル構成、OPPO Find X8 Proがクアッド構成で、望遠レンズおよび超望遠レンズは革新的な構造技術によって逆潜望鏡(ペリスコープ式)構造で超薄型レンズモジュールとなっており、新世代のAI超解像アルゴリズムと新しい光学構造設計が相互に補完し合って鮮明で自然な復元画像補正によって手の届かない風景も鮮明に撮影できるようになりました。<OPPO Find X8>・約5000万画素CMOS/広角レンズ(F1.8、焦点距離24mm、6P、2軸OIS)・約5000万画素CMOS/超広角レンズ(F2.0、画角120°、焦点距離15mm、6P、光学0.6倍相当)・約5000万画素CMOS/望遠レンズ(F2.6、点距距離73mm、1G3P、光学ズーム3倍相当、デジタルズーム120倍、2軸OIS)<OPPO Find X8 Pro>・約5000万画素CMOS/広角レンズ(F1.8、焦点距離24mm、6P、2軸OIS)・約5000万画素CMOS/超広角レンズ(F2.0、画角120°、焦点距離15mm、6P、光学0.6倍相当)・約5000万画素CMOS/望遠レンズ(F2.6、点距距離73mm、1G3P、光学ズーム3倍相当、デジタルズーム120倍、2軸OIS)・約5000万画素CMOS/超望遠レンズ(F4.3、点距距離135mm、1G3P、光学ズーム6倍相当、デジタルズーム120倍、2軸OIS)内蔵メモリー(RAM)はLPDDR5X、内蔵ストレージはUFS 4.0で、中国向け製品における組み合わせとしてはOPPO Find X8が12GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+512GBストレージ、16GB RAM+256GBストレージ、16GB RAM+512GBストレージ、16GB RAM+1TBストレージ、OPPO Find X8 Proが12GB RAM+256GBストレージ、12GB RAM+512GBストレージ、16GB RAM+512GBストレージ、16GB RAM+1TBストレージとなっており、microSDカードなどの外部ストレージスロットは非搭載です。また3.5mmイヤホンマイク端子も搭載されていません。バッテリーはシリコンカーボン負極技術を採用して薄型ボディーながらも大容量電池を搭載しており、電池容量はOPPO Find X8が5630mAh(21.79Wh)、OPPO Find X8 Proが5910mAh(22.88Wh)で、ビデオ(HDR)連続再生時間ではOPPO Find X8が最大26.8時間、OPPO Find X8 Proが最大29.3時間となっており、両機種ともに最大80Wの急速充電「Super VOOCフラッシュチャージ」と最大50Wの急速ワイヤレス充電に対応しています。その他の仕様ではUSB Type-C端子(USB 3.2 Gen 1、OTG対応)、Wi-Fi 7や2x2 MIMO、MU-MIMOに対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4および5、6GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.4 LE、NFC Type A/B、位置情報取得(クアッドバンドA-GNSS:GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS、NaviICなど)、近接センサー、環境光センサー、色温度センサー、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロスコープ、画面下光学式指紋センサー、ホールセンサー、レーザーフォーカスセンサー、スペクトルセンサー、赤外線リモコンなど。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は販売される国・地域で異なっており、中国向けは以下の通りで、SIMはnanoSIMカードスロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)にも対応しています。また衛星通信に対応したモデルも用意されているとのこと。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェイス(UI)「ColorOS 15」をプリインストールしています。なお、中国向けの同梱品は本体のほか、USBケーブルおよびACチャージャー、SIMピン、保護ケース、クイックガイドなどの紙類となっています。

