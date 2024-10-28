¿·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO Find X8¡×¤È¡ÖOPPO Find X8 Pro¡×¤¬È¯É½¡ªHasselblad¥«¥á¥é¤ÈDimensity 9400¤Ê¤É¡£¤Þ¤ºÃæ¹ñ¤ÇÈ¯Çä
|Hasselblad¥«¥á¥éÅëºÜ¤Î¼¡´ü¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO Find X8¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
OPPO Mobile Telecommunications¡Ê°Ê²¼¡¢OPPO¡Ë¤Ï24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖOPPO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖOPPO Find X8¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOPPO Find X8 Pro¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÃæ¹ñ¸þ¤±¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥Ð¥ë¸þ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¤Ë¼¡´ü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖColorOS 15¡×¤È¤È¤â¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The return of the king! #OPPOFindX8Series https://t.co/17eQRj9Ta0— OPPO (@oppo) October 24, 2024
OPPO Find X8¤ª¤è¤ÓOPPO Find X8 Pro¤ÏOPPO¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥Û¡ÖOPPO Find¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°ÊÁ°¤Ï¡ÖOPPO Find X3 Pro¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿OPPO Find¥·¥ê¡¼¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖOPPO Find X5¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¡ÖHasselblad¡Ê¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡×¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢OPPO Find X8¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â°ú¤Â³¤¤¤Æ¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Ö¥é¥Ã¥É¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ë¤ÏÎ¾µ¡¼ï¤È¤â¤Ë3nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿MediaTekÀ½¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±¡ÖDimensity 9400¡×¡Ê¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU¡Ö3.63GHz Arm Cortex-X925¥³¥¢¡ß1¡Ü3.3GHz Arm Cortex-X4¥³¥¢¡ß3¡Ü2.4GHz Arm Cortex-A720¥³¥¢¡ß4¡×¡¢Arm Immortalis-G925 GPU¤Ê¤É¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¡ÖTidal Engine¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤ê¹â¤¯°ÂÄê¤·¤¿ÀÇ½¤È¹â¤¤ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖAnTuTu Benchmark¡×¤Ç¤ÏÁí¹ç¥¹¥³¥¢300Ëü°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
OPPO Find X8
OPPO Find X8 Pro
²èÌÌ¤Ï¤È¤â¤Ë¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§19.8¤Î½ÄÄ¹¤Ê10bit¥«¥é¡¼¡ÊÌó10²¯7ÀéËü¿§É½¼¨¡Ë¤ÎÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢OPPO Find X8¤¬Ìó6.59¥¤¥ó¥Á2760¡ß1256¥É¥Ã¥È¡ÊÌó460ppi¡Ë¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬Ìó6.78¥¤¥ó¥Á2780¡ß1264¥É¥Ã¥È¡ÊÌó450ppi¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1¡Á120Hz²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤äºÇÂç240Hz¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡¢ºÇÂçµ±ÅÙ1600nits¡Ê¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ4500nits¡Ë¡¢Pro XDR¡¢Dolby Vision¡¢HDR Vivid¡¢¿§°èP3¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó3200Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.4¡¢35mm´¹»»¾ÇÅÀµ÷Î¥21mm¡¢5P¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ²èÌÌÆâ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68¡¦IP69½àµò¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤Î¼þ¤ê¤Î±ï¡Ê¥Ù¥¼¥ë¡Ë¤Ï1.45mm¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¹¤¤¡È¥¼¥ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ç´ûÂ¸µ¡¼ï¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë10¡óÇö¤¯¤Ê¤ê¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤Í¥¤ì¤¿´¶¿¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
OPPO Find X8¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
OPPO Find X8 Pro¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
ËÜÂÎ¿§¤ÏOPPO Find X8¤¬À±Ìî¤ª¤è¤ÓÉâ¸÷Çò¡¢ÄÉ风蓝¡¢ÝãË¢Ê´¤Î4¿§Å¸³«¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬À±Ìî¤ª¤è¤ÓÌ¡步±¾Ã¼¡¢À²¶õ¹Ò线¤Î3¿§Å¸³«¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏOPPO Find X8¤ÎÀ±Ìî¤ª¤è¤ÓÄÉ风蓝¡¢Éâ¸÷Çò¤¬Ìó157.35¡ß74.33¡ß7.85mm¡¢ÝãË¢Ê´¤¬Ìó157.35¡ß74.33¡ß7.95mm¡¢OPPO Find X8 Pro¤ÎÀ±Ìî¤¬Ìó162.27¡ß76.67¡ß8.24mm¡¢Ì¡步±¾Ã¼¤ª¤è¤ÓÀ²¶õ¹Ò线¤¬Ìó162.27¡ß76.67¡ß8.34mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏOPPO Find X8¤¬Ìó193g¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬Ìó215g¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤ÎOPPO Find X8¤¬¥È¥ê¥×¥ë¹½À®¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬¥¯¥¢¥Ã¥É¹½À®¤Ç¡¢Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤ª¤è¤ÓÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ï³×¿·Åª¤Ê¹½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÕÀøË¾¶À¡Ê¥Ú¥ê¥¹¥³¡¼¥×¼°¡Ë¹½Â¤¤ÇÄ¶Çö·¿¥ì¥ó¥º¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·À¤Âå¤ÎAIÄ¶²òÁü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¿·¤·¤¤¸÷³Ø¹½Â¤Àß·×¤¬Áê¸ß¤ËÊä´°¤·¹ç¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤Ç¼«Á³¤ÊÉü¸µ²èÁüÊäÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤É÷·Ê¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãOPPO Find X8¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.8¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢6P¡¢2¼´OIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢²è³Ñ120¡ë¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥15mm¡¢6P¡¢¸÷³Ø0.6ÇÜÁêÅö¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.6¡¢ÅÀµ÷µ÷Î¥73mm¡¢1G3P¡¢¸÷³Ø¥º¡¼¥à3ÇÜÁêÅö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à120ÇÜ¡¢2¼´OIS¡Ë
¡ãOPPO Find X8 Pro¡ä
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.8¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢6P¡¢2¼´OIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.0¡¢²è³Ñ120¡ë¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥15mm¡¢6P¡¢¸÷³Ø0.6ÇÜÁêÅö¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.6¡¢ÅÀµ÷µ÷Î¥73mm¡¢1G3P¡¢¸÷³Ø¥º¡¼¥à3ÇÜÁêÅö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à120ÇÜ¡¢2¼´OIS¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF4.3¡¢ÅÀµ÷µ÷Î¥135mm¡¢1G3P¡¢¸÷³Ø¥º¡¼¥à6ÇÜÁêÅö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à120ÇÜ¡¢2¼´OIS¡Ë
ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤ÏLPDDR5X¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÏUFS 4.0¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±À½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¤Æ¤ÏOPPO Find X8¤¬12GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢12GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢16GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢16GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢16GB RAM¡Ü1TB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬12GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢12GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢16GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢16GB RAM¡Ü1TB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÈóÅëºÜ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ü¥óÉé¶Ëµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤ÆÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤¬¤é¤âÂçÍÆÎÌÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÃÓÍÆÎÌ¤ÏOPPO Find X8¤¬5630mAh¡Ê21.79Wh¡Ë¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬5910mAh¡Ê22.88Wh¡Ë¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡ÊHDR¡ËÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ç¤ÏOPPO Find X8¤¬ºÇÂç26.8»þ´Ö¡¢OPPO Find X8 Pro¤¬ºÇÂç29.3»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾µ¡¼ï¤È¤â¤ËºÇÂç80W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¡ÖSuper VOOC¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ÈºÇÂç50W¤ÎµÞÂ®¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤ÏUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2 Gen 1¡¢OTGÂÐ±þ¡Ë¡¢Wi-Fi 7¤ä2x2 MIMO¡¢MU-MIMO¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡¿be½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5¡¢6GHz¡Ë¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.4 LE¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡Ê¥¯¥¢¥Ã¥É¥Ð¥ó¥ÉA-GNSS¡§GPS¡¢GLONASS¡¢Galileo¡¢BeiDou¡¢QZSS¡¢NaviIC¤Ê¤É¡Ë¡¢¶áÀÜ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢´Ä¶¸÷¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¿§²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¢²èÌÌ²¼¸÷³Ø¼°»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Û¡¼¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¥³¥ó¤Ê¤É¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬2¤Ä¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊUI¡Ë¡ÖColorOS 15¡×¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ÎÆ±ºÉÊ¤ÏËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ª¤è¤ÓAC¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢SIM¥Ô¥ó¡¢ÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î»æÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[OPPO Find X8 - ]
5G NR¡§ n1¡¤n3¡¤n5¡¤n7¡¤n8¡¤n28A¡¤n38¡¤n40¡¤n41¡¤n66¡¤n77¡¤n78
4G LTE TDD¡§Band 34¡¤38¡¤39¡¤40¡¤41
4G LTE FDD¡§Band 1¡¤3¡¤4¡¤5¡¤7¡¤8¡¤18¡¤19¡¤26¡¤28A¡¤66
3G WCDMA¡§Band 1¡¤4¡¤5¡¤6¡¤8¡¤19
2G GSM¡§ 850¡¤900¡¤1800MHz
[OPPO Find X8 Pro - ]
5G NR¡§ n1¡¤n3¡¤n5¡¤n7¡¤n8¡¤n20¡¤n28A¡¤n38¡¤n40¡¤n41¡¤n66¡¤n77¡¤n78
4G LTE TDD¡§ Band 34¡¤38¡¤39¡¤40¡¤41¡¤42¡¤48
4G LTE FDD¡§ Band 1¡¤3¡¤4¡¤5¡¤7¡¤8¡¤18¡¤19¡¤20¡¤26¡¤28A¡¤66
3G WCDMA¡§Band 1¡¤4¡¤5¡¤6¡¤8¡¤19
2G GSM¡§ 850¡¤900¡¤1800MHz
OPPO¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦OPPO Find X8 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦OPPO Find X8 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦OPPO Find X8 Series Coming Soon to Global Markets with Hasselblad Master Camera System | OPPO Global
¡¦OPPO Find X8 Ú¼ê½¢½ÐÊÒ Ù´ÇïÝä围´¶ | OPPO ´±Êýæ¦ãë
¡¦OPPO Find X8 Pro Ú¼ê½¢½ÐÊÒ Ù´ÇïÝä围´¶ | OPPO ´±Êýæ¦ãë
¡¦OPPO¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ¥ª¥Ã¥Ý