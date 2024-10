この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【検証】ネイティブは「How are you?」になんて答えるの?というテーマで、YouTuberの華音さんが訪日観光客として動画を公開しました。動画内で華音さんは、ネイティブが「How are you?」という質問に対し、どのように答えるかを説明。「普通に『I'm good!』や『Very good!』と答えるのが事実的なカジュアルな言い方」と述べ、特に人を知らない場合の返事として効果的だとしています。



華音さんはオーストラリアでの経験を振り返り、「彼らに会ったことがない場合、簡単な答えを与えて次の話題に移ることが多い」と語りました。また、オーストラリア文化について「嘘は悪いことではなく、フィラーのような言葉です」と説明し、会話の中での微妙なニュアンスを伝えました。



さらに、海外の英語スラングの紹介として、オーストラリアやアメリカでのマクドナルドの呼称についても触れ、「オーストラリアではマクド、アメリカではミキ・ディーズと呼ばれている」とシェアしました。その一方で、東京と大阪でも呼び方が異なる文化の違いを楽しんでいました。



動画の最後には、「6人中誰もI'm fine, thank you, how are you?とは言わなかった」と結び、ネイティブの英語話者にとっての自然な応答を強調しました。



