豪州は町田FWデュークが連続スタメン!! 中国戦から一挙6人変更、“前回得点者”10番フルスティッチら先発で日本戦へ
北中米W杯アジア最終予選第4戦に臨む日本代表は15日、埼玉スタジアム2002でオーストラリア代表と対戦する。午後7時35分のキックオフを前にオーストラリアのスターティングメンバーが発表され、FC町田ゼルビア所属のFWミッチェル・デュークが先発出場。一方、第3戦・中国戦(◯3-1)から一挙に先発6人を入れ替え、日本戦に挑んできた。
新たに入ったのは2021年10月の日本戦(●1-2)でゴールを決めたMFアルディン・フルスティッチ、元ジェフユナイテッド千葉のDFジェイソン・ゲリア、DFジョーダン・ボス、MFルーク・ブラッタン、DFキャメロン・バージェス、MFライリー・マッグリーの6人。フルスティッチ、ゲリア、ボス、マッグリーの4人は中国戦に途中出場しており、逆転に導いた後半メンバーを中心に起用してきた格好だ。
一方、アルビレックス新潟所属のDFトーマス・デン、バイエルン所属の18歳FWネストリ・イランクンダ、中国戦でスーパーゴールのFWクレイグ・グッドウィンの他、DFキー・ロールズ、DFアジズ・ベヒッチ、MFエイデン・オニールが先発落ち。オニールはベンチからも外れており、何らかのアクシデントがあったとみられる。
<出場メンバー>
[オーストラリア]
先発
GK 18 ジョー・ガウチ
DF 3 ルイス・ミラー
DF 5 ジョーダン・ボス
DF 8 ジェイソン・ゲリア
DF 19 ハリー・サウター
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 10 アルディン・フルスティッチ
MF 14 ライリー・マッグリー
MF 20 ルーク・ブラッタン
MF 22 ジャクソン・アーバイン(Cap)
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール・イッツォ
DF 2 トーマス・デン
DF 4 キー・ロールズ
DF 6 パトリック・ヤズベク
DF 16 アジズ・ベヒッチ
MF 17 キアヌ・バッカス
FW 7 ニシャン・ベルピライ
FW 9 アポストロス・スタマテロプロス
FW 11 ネストリ・イランクンダ
FW 13 ダニエル・アルザニー
FW 23 クレイグ・グッドウィン
監督
トニー・ポポビッチ
(取材・文 竹内達也)
新たに入ったのは2021年10月の日本戦(●1-2)でゴールを決めたMFアルディン・フルスティッチ、元ジェフユナイテッド千葉のDFジェイソン・ゲリア、DFジョーダン・ボス、MFルーク・ブラッタン、DFキャメロン・バージェス、MFライリー・マッグリーの6人。フルスティッチ、ゲリア、ボス、マッグリーの4人は中国戦に途中出場しており、逆転に導いた後半メンバーを中心に起用してきた格好だ。
<出場メンバー>
[オーストラリア]
先発
GK 18 ジョー・ガウチ
DF 3 ルイス・ミラー
DF 5 ジョーダン・ボス
DF 8 ジェイソン・ゲリア
DF 19 ハリー・サウター
DF 21 キャメロン・バージェス
MF 10 アルディン・フルスティッチ
MF 14 ライリー・マッグリー
MF 20 ルーク・ブラッタン
MF 22 ジャクソン・アーバイン(Cap)
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 1 マシュー・ライアン
GK 12 ポール・イッツォ
DF 2 トーマス・デン
DF 4 キー・ロールズ
DF 6 パトリック・ヤズベク
DF 16 アジズ・ベヒッチ
MF 17 キアヌ・バッカス
FW 7 ニシャン・ベルピライ
FW 9 アポストロス・スタマテロプロス
FW 11 ネストリ・イランクンダ
FW 13 ダニエル・アルザニー
FW 23 クレイグ・グッドウィン
監督
トニー・ポポビッチ
(取材・文 竹内達也)