松本vs金沢 スタメン発表
[10.13 J3第32節](サンアル)
※13:00開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 15 山本康裕
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 2 宮部大己
DF 40 樋口大輝
MF 6 山口一真
MF 22 佐相壱明
MF 46 安永玲央
FW 9 高井和馬
監督
霜田正浩
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 2 長峰祐斗
MF 6 梶浦勇輝
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 30 大谷駿斗
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 5 櫻井風我
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
FW 95 ジェフェルソン・バイアーノ
監督
伊藤彰
※13:00開始
主審:西山貴生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 15 山本康裕
MF 25 中村仁郎
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 2 宮部大己
DF 40 樋口大輝
MF 6 山口一真
MF 22 佐相壱明
MF 46 安永玲央
監督
霜田正浩
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 4 井上竜太
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 2 長峰祐斗
MF 6 梶浦勇輝
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 30 大谷駿斗
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 3 畑尾大翔
DF 5 櫻井風我
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 77 マリソン
FW 95 ジェフェルソン・バイアーノ
監督
伊藤彰