全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、TVアニメ『らんま1/2』とのコラボ企画が2024年10月15日(火)から開催される。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

本コラボ企画では対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアシートやオリジナル缶バッジがもらえる企画や、オリジナルフード・グッズなどの販売を実施する。10月15日(火)からは4つのコラボがスタート。「オリジナルクリアシート」は全部で6種類、期間中に対象のお菓子を3点購入すると先着・数量限定で1枚もらえる。10月15日(火)AM7:00からスタート。ミシン目に沿って切り取れる仕様で、透明なスマホケースに入れてアレンジすることができるアイテム。「オリジナルフード」では、ホログラムペアカード付きチョコやステッカー付きの春雨スープを発売。明治「ガルボシリーズ」は「チョコ」「つぶ苺」「ボほろにがブラック」の3種類の味にホログラムペアカードが1パック入っている。各味それどれ2種のカードが用意されているので、全部で6種類のデザインがある。旭松「中華風たまごスープ春雨」はオリジナルパッケージに全7種類のステッカーから1枚ランダムに入っている。@Loppi・HMV&BOOKS online限定のオリジナル予約グッズは、10月15日(火)から「なりきり!からあげクンぬいぐるみ」(全3種)、「スパバッグ」、「餃子皿」、「冷感グラス」(全3種)、「目盛り付きフロストボトル」(全2種)、「ヘアバンド」(全2種)、「フェイスタオル」(全2種)の予約受付を開始する。また、ローソン店内に設置のマルチコピー機を使ったローソンプリントでは、全8種類のオリジナルステッカーを販売する。11月5日(火)から開始するコラボは2つ。「オリジナル缶バッジ」は、全5種類のデザイン。期間中に対象のドリンク剤を2点購入すると先着・数量限定で1個もらえる。こちらは11月5日(火)AM7:00から開始する。ローソン店頭・@Loppi・HMV&BOOKS online限定のオリジナルグッズは「ばんそうこう」と「ダイカットステッカー2枚セット」(全5種類)の2アイテム、それぞれデフォルメされたらんまたちが可愛くデザインされている。12月20日(金)からは、「ウエハースコレクトボックス」を販売、ランダムでカードが1枚入っている。さらに、期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストにハッシュタグ「#ローソンらんまアニメ」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルオリジナルQUOカードカード10,000円分」をプレゼント。実施期間は、【第一弾】 2024年10月15日(火)ポスト後〜2024年10月21日(月)23:59まで、【第二弾】 2024年11月5日(火)ポスト後〜2024年11月11日(月)23:59までの2回開催される。