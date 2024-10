イギリスのオンラインビンゴサイトであるWhichBingoが、1000人超のゲーマーを対象にIQテストを実施し、「どのゲームをプレイしているゲーマーが最もIQが高いのか?」が明らかになりました。Which Gamers Are the Smartest? IQ Rankings by Game & Consolehttps://www.whichbingo.co.uk/news/which-gamers-are-the-smartest/

League of Legends players ranked smartest in IQ studyhttps://esports-news.co.uk/2024/10/05/league-legends-players-smartest-iq/WhichBingoは1002人のゲーマーを対象に、心理学者チームと提携して知能テストを実施しました。言語コミュニケーション・数学・論理・視覚的推論という4つの分野のテストを実施することで、ゲーマーのIQを評価しています。調査ではゲーマーに対して「主にどのゲームをプレイしているのか?」や「どのプラットフォームでゲームをプレイしているのか?」なども尋ねました。テストの結果導き出された「最も平均IQが高いゲーム」のトップ20は以下の通り。1:リーグ・オブ・レジェンド:120.42:黒神話:悟空:119.83:Baldur's Gate 3:117.94:Counter-Strike:116.15:ELDEN RING:114.66:ダークソウルシリーズ:114.27:オーバーウォッチ2:113.18:Dota 2:111.79:Deadlock:108.710:レインボーシックス シージ:108.111:原神:106.812:バトルフィールド 2042:105.813:Destiny 2:105.214:Escape from Tarkov:104.215:Apex Legends:104.116:Grand Theft Auto V:96.817:Sea of Thieves:95.718:Call of Duty(Warzone&MWIII):95.319:ロケットリーグ:90.820:FC 24/FIFA 23:89.8IQは85未満が平均以下、85〜115が平均、115以上は平均以上とされています。ランキング上位には高い戦略性が求められるMOBAのリーグ・オブ・レジェンド(IQ120.4)やDota 2(IQ111.7)、複雑な操作と戦略性が求められる高難度アクションのELDEN RING(IQ114.6)やダークソウルシリーズ(IQ114.2)などがランクインしており、WhichBingoは「戦略やロールプレイングに重点を置いたゲームがIQの高さと関連していることは明らかです」と指摘しています。プラットフォーム別に平均IQを比較すると以下の通り。タイトル別ほど平均IQに大きな差はありませんが、最もIQが高いのはPCゲーマーで、最も低いのはモバイルゲーマーという結果になりました。1:PC:114.12:PlayStation:111.03:Xbox:105.94:Nintendo Switch:103.45:モバイル・タブレット:99.9男女で平均IQを比較すると、女性は「107.9」、男性は「105.8」です。