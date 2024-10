ニコール・キッドマン(57)と夫キース・アーバン(56)の娘サンデーさん(16)が、「パリ・ファッション・ウィーク(通称パリコレ)」でランウェイデビューを果たした。サンデーさんは6月に「パリコレ」に初めて出席したが、キャットウォークを披露するのは今回が初めてだ。当日サンデーさんはファッション誌のインタビューに応じ、ランウェイに初登場することの心情を語った。彼女の姿を見た人々は、SNSで「とても愛らしい!」「めちゃくちゃ可愛い!」などと称賛した。

【この記事の動画を見る】「パリ・ファッション・ウィーク」で現地時間1日、「ミュウミュウ(Miu Miu)」の2025年春夏コレクションが発表された。ショーのオープ二ングでは、ニコール・キッドマンと夫でカントリー歌手のキース・アーバンの長女サンデー・ローズ・キッドマン=アーバンさんがモデルとして登場し、ランウェイデビューを果たした。サンデーさんはネックラインに長いリボンが付いたノースリーブの白いミニドレスを纏い、グレーのニーハイソックスと黒いオープントゥ・パンプスを合わせている。ロングヘアをセンターパーツで分けて下ろし、メーキャップはナチュラルな仕上がりだ。ファッション誌『VOGUE』の公式SNSが公開した動画では、サンデーさんが会場のバックステージで、カメラに向かって語りかける姿が映されている。サンデーさんは「私の名前はサンデー・ローズ・キッドマン・アーバンです。これは私にとって初めてのショーです。パリのミュウミュウのショーに来ています」と自己紹介し、ショーに初出演する心情をこう語った。「ずっとやりたいと思っていたので、オファーが来たときは本当に興奮しました。そしてついに、この日が来ました。」そして初めてランウェイに出演する前の心がけについて、このように説明した。「たぶん、あまりストレスをため込まないことだと思う。私は本当にストレスを感じていたから。そしたら、ここにいる人たちは、みんな優しかったんです。」今回の「ミュウミュウ」のショーでは、俳優ウィレム・デフォーや女優ヒラリー・スワンク、モデルのカーラ・デルヴィーニュ、アレクサ・チャンなどの豪華セレブがランウェイを闊歩した。サンデーさんが初めてキャットウォークを披露する姿を見た人々は、SNSで称賛のコメントを送った。「オーマイガー! 彼女はとても愛らしいし、地に足が付いてる感じ。ママとパパは、上手く育てたわね。」「キースにそっくりだ!」「彼女はめちゃくちゃ可愛いよ。」「本当に愛らしいね。スター誕生だわ。」サンデーさんが「パリコレ」に初めて出席したのは、今年6月26日だった。当時15歳だったサンデーさんは母ニコールとリンクコーデの装いで登場し、「バレンシアガ」の2024/2025年秋冬オートクチュール・コレクションを観覧。SNSで人々は「とても美しい!」「15歳に見えない」と絶賛していた。ニコールは8月に出版された豪版『VOGUE』でヴィクトリア・ベッカムと対談した際、6月にサンデーさんを初めてのファッションショーに連れて行ったことを回想した。当時サンデーさんは15歳だったが、わずか11日後の7月7日には16歳の誕生日が控えていた。「娘はもうすぐ16歳になる。私は彼女に、16歳になったらショーに連れて行くことを許可すると言い聞かせていた。ずっと行きたがっていたから。」「彼女はその分野に進みたかったのよ。私は『これ以上はダメ』って感じで、押し問答になったわ。だけど彼女を引き止めたくなかった。過度に甘えさせるのは良くないと思ったのよ。」ニコールとキースは2006年に結婚し、長女サンデーさんと次女フェイス・マーガレットさん(13)をもうけた。ニコールは前夫で俳優のトム・クルーズ(62)との間に、実の姉弟であるイザベラさん(31)とコナーさん(29)を養子として迎えている。今回の「パリコレ」では、デヴィッド&ヴィクトリア・ベッカムの次男ロメオ・ベッカム(22)が「バレンシアガ」のランウェイに登場するなど、セレブの2世である“ネポベイビー”の出演が注目されている。画像は『Nicole Kidman Instagram「Thank you #CMA’s for a great night of country music celebration」』『Miu Miu Instagram「For Spring/Summer 2025 show,」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)