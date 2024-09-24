º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±ºî¶È»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î5Ê¬¡ª¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥ì¥·¥Ô
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë...¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òºî¤ë»þ¤ÏÂçÄñ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï100g¤Ç346.1kcal¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï100g¤Ç56kcal¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÏÂ¾¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤â»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂçÉý¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¾ï²¹¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤Ë³ê¤é¤«¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤óº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ªº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿À¸ÃÏ¤ò¡¢·¿¤ËÎ®¤·¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Áºî¶È»þ´Ö¤Ï¡¢5Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤½¤Î¤â¤Î¡ª»ÀÌ£¤È´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¡¢¿©´¶¤â¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÎºàÎÁ¡ÊÄ¾·Â15cm¥±¡¼¥·¿1ÂæÊ¬¡Ë
¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡400g¡Ê1pack¡Ë
¤¤ÓÅü¡Êº½Åü¡Ë¡¡60g
Íñ¡¡2¸Ä
¥µ¥é¥ÀÌý¡¡40g
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡100g
¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¥Ú¡¼¥¹¥È¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
Ê´Åü¡¡Å¬ÎÌ
¢¨¥×¥ì¡¼¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¡¢»éËÃÊ¬¥¼¥í¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¦¤È¡¢¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥ª¥¤¥ë2¡Á3Å©¤Ç¤âÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Îºî¤êÊý
¡¡¡20cm¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¿å¤ËÇ¨¤é¤·¡¢¥±¡¼¥·¿¤Ë¹¤²¤ÆÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤¤ÓÅü¡¢Íñ¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤Î½ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤è¤¯¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤é ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
£¡¡¡¤Î·¿¤Ë¢¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢Í½Ç®¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¡¢40¡Á45Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·¿¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¾è¤»¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢Îä¤á¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3»þ´Ö°Ê¾åÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤¹¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¤³¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÇ®¡¹¤ÇÄº¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê·Ú¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÏÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡ª
Îä¤ä¤·¤¿¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢Ê´Åü¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ª²½¾Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®¡¹¤Î¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢Ê´Åü¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É½ÌÌ¤Ë´Å¤¤º½Åü¤ÎÌ£¤ÏÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¸¥ã¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤·¤«¤â¥«¥í¥ê¡¼¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¤³¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¡¢¤¼¤Ò¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª