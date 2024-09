東京ディズニーランド®と東京ディズニーシー®では、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

パークでのクリスマス気分がより盛り上がるクリスマスリースデザインのカチューシャが登場します☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カチューシャ

価格2,400円

発売日:2024年11月8日

“ディズニー・クリスマス2024”ならではのスペシャルグッズを、11月8日(金)から先行販売!

パークの人気身につけグッズ、カチューシャも発売されます。

今回発売されるのは、クリスマスリースをモチーフにしたデザイン。

ヒイラギの葉と赤いリボンがかわいい、クリスマス気分がより盛り上がるデザインです。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カチューシャは11月8日より販売です。

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリスマスリースデザイン!東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”カチューシャ appeared first on Dtimes.