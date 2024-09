【リラックマ・すみっコぐらし「いつでもらーめん雑貨」】10月上旬より順次発売予定

使用例

サンエックスは、新商品「リラックマ・すみっコぐらし『いつでもらーめん雑貨』」を10月上旬から全国の販売店やネットショップにて順次発売開始する。価格は、「いつでもらーめんどんぶり」が2,420円など。

「リラックマ・すみっコぐらし『いつでもらーめん雑貨』」は、リラックマやすみっコたちがデザインされた、“らーめん”をテーマにした雑貨シリーズ。「いつでもらーめんどんぶり」や「餃子皿」、「れんげ」、「ラーメン屋のお冷グラス」のほか、ラーメンをおいしそうに食べる姿がかわいい、リラックマやとかげのぬいぐるみ、「伝票風メモ」などがラインナップされている。

また、「リラックマ」の「BASIC シリーズ」に新しいデザインが仲間入りするほか、すみっコたちの毎日をスケッチテイストで描いた、芸術の秋にぴったりな「すみっコドローイング」テーマグッズが登場する。

さらに、平成時代に人気を博した「たれぱんだ」、「こげぱん」、「アフロ犬」などの新アイテムも同時販売される。

「リラックマ・すみっコぐらし『いつでもらーめん雑貨』」商品ラインナップ

伝票風メモ

価格:各330円

らーめんステッカーセット

価格:各440円

いつでもらーめんどんぶり

価格:各2,420円

使用例

使用例

らーめんライスちゃわん

価格:各1,430円

使用例

使用例

餃子皿

価格:各1,540円

使用例

使用例

らーめん屋のお冷グラス

価格:各1,540円

れんげ

価格:各880円

らーめんぬいぐるみ

価格:各2,420円

その他の商品

リラックマ「BASIC RILAKKUMA Favorite Things」シリーズ

リラックマのBASIC シリーズに新しいデザインが仲間入り。

すみっコぐらし「『すみっコドローイング』テーマ」

あのころのともだち「サンエックスキャラクターズ」

【商品の一部】

2000年代初期に人気を博した、サンエックスキャラクターたちが大集合。

【商品の一部】

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.