Å·¸õ¤ÎÉÔ°Â¤â¿á¤­Èô¤Ð¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥µ¥ÞDAY1¡ª¡ØAnimelo Summer Live 2024 -Stargazer-¡ÙDAY1¥ì¥Ýー¥È

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UniteUp! (C)Animelo Summer Live 2024
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°ËÅì·ò¿Í (C)Animelo Summer Live 2024
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MindaRyn (C)Animelo Summer Live 2024
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Who-ya Extended (C)Animelo Summer Live 2024
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Ave Mujica (C)Animelo Summer Live 2024
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ÆïÌÚ¤È¤â¤ê (C)Animelo Summer Live 2024
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Machico (C)Animelo Summer Live 2024
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¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc with À®À¥±ÍÈþ (C)Animelo Summer Live 2024
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FIELD OF VIEW (C)Animelo Summer Live 2024
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¤¤¿¤À¤Ë¤Ò¤í¤· (C)Animelo Summer Live 2024
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Aimer (C)Animelo Summer Live 2024
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She is Legend (C)Animelo Summer Live 2024
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ASCA (C)Animelo Summer Live 2024
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Âç¶¶ºÌ¹á (C)Animelo Summer Live 2024
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¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥· feat. REAL AKIBA BOYZ (C)Animelo Summer Live 2024
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i¡ùRis (C)Animelo Summer Live 2024
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