『グレムリン』コラボ！Ha-Li-C STORE by HYBRID「秋冬アパレルアイテム」

Ha-Li-C STORE by HYBRID『グレムリン』秋冬アパレルアイテム

販売開始: 2024年8月28日(水) (※ニットのみ9月発送)

販売場所: Ha-Li-C STORE by HYBRID

公開から40周年を迎える映画『グレムリン』の新作アパレルアイテムがモール型ECサイト『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて2024年8月28日(水)から販売中。

映画『グレムリン』や『グレムリン2 新・種・誕・生』に登場する、ギズモをはじめとした個性豊かなキャラクター達を、性別を問わず着用できるデザインに落とし込みました。

■フォトプリントトレーナー

ロックテイストなグラフィックが、辛口なデザインで男性にも女性にもおすすめのアイテム。

程よい肉感の裏毛素材を使用した、ゆとりのあるシルエット。

ストリートやカジュアルなコーデにおすすめです。

コラージュロンT 5,390円(税込)

■コラージュロンT

ギズモ達がキュートに配置された落書き風コラージュロンT。

程よく落ち感のあるシルエット。

ラグランロンT 5,390円(税込)

■ラグランロンT

アメカジコーデとも相性の良いラグランロンT。

ライブハウスのフライヤーのようなレトロなグラフィックは、アクセントカラーが効いたデザイン。

刺繍トレーナー 6,490円(税込)

■刺繍スウェット

バックに精密な刺繍で表現したギズモの刺繍スウェット。

楽しそうに遊ぶギズモに癒される1枚です。

フロントにもギズモ刺繍有り。

インパクトニット 8,90円(税込)

■インパクトニット

ジャガードでギズモを表現した、インパクト抜群のニット。

右袖に入ったロゴにもこだわった1枚。

家庭洗濯できるのも嬉しいポイントです。

ジャガードニット 6,490円(税込)

■ジャガードニット

眠るギズモが愛らしいジャガードニット。

アウトリンキング(縫い目をあえて表側に出したデザイン)仕様がポイント。

■その他のアイテム

フォトプリントパーカー 7,590円

フォトプリント フルジップパーカー 8,690円

ワーナーブラザースジャパンとの契約のもとGTOが企画制作した商品です。

