¡Ú¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Û¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¥«¤µ¤Î¡í¥á¥¬¥Ú¥×¥·¡íÅÐ¾ì¡£SNSÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï2024Ç¯8·î20Æü¤«¤é¡Ö¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¥á¥¬¥µ¥¤¥º¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¶ÛµÞÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÖ²÷´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥³¡¼¥é¤òÄ¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ç
ÄÌ¾ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏS¤«¤éL¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó"¥á¥¬¥µ¥¤¥º"¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤È¡¢S¥µ¥¤¥º¤ÈL¥µ¥¤¥º¤òÂ¤·¤¿¡¢Ä¶ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢É÷Ì£¤â¤Î¤É¤´¤·¤âÁÖ²÷¤Ê¡Ö¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÃí¤¬¤ì¤¿¡¢²Æ¤Ë´®¤é¤Ê¤¤°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï440±ß¡£¤Ê¤ó¤È¡¢S¥µ¥¤¥º¤ÈL¥µ¥¤¥º¤òÎ¾Êý¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢100±ß¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È²Á³Ê¤Ë130±ßÄÉ²Ã¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÄ«¥â¥¹¥»¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
X¤Ç¤Ï
¡Ö¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡ª¡×
¡Ö¥Ú¥×¥·¤À¤±Çã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ö¥á¥¬¡ª°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¤Ê¤É¡¢È¯ÇäÆü¤òÁ°¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ë¤µ¤¬Ç¯¡¹¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢³°½Ð»þ¤ÏÆÃ¤Ë¹¢¤¬¥«¥é¥«¥é¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¤»ý¤Á¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª
¥«¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë