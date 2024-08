サウジアラビア出身のゲームコレクターであるイブラヒム・アル・ナセル氏が、「もっとも多くのゲーム機を1台のテレビに接続した」としてギネス世界記録に認定されました。接続されたゲーム機の数は444台に上ります。Gaming is serious business for man with 444 consoles hooked up to one TV | Guinness World Records

ナセル氏は大量のゲーム機を所有しているため、所有するゲーム機の数に対して接続できるテレビの数が少なすぎるという問題を抱えていました。そこでナセル氏はHDMI端子が搭載されたテレビやモニターに複数のHDMI機器を接続する「HDMIスイッチャー」を大量に導入。また、HDMI端子を搭載していないゲーム機を利用するために映像をHDMIで出力する「コンバーター」も導入しました。その結果、ナセル氏は1台のテレビに444台ものゲーム機を接続することに成功。ナセル氏はこれをギネス世界記録に申請し、晴れて2024年8月に記録が認められました。ナセル氏によると、444台ものゲーム機を1台のテレビに接続するには特別なセットアップとケーブル管理が必要とのことで、「どのスイッチャーがどのゲーム機に対応しているか」をExcelのスプレッドシートを用いて管理していると明かしています。ナセル氏の部屋にはゲーム機やゲームソフト、周辺機器、グッズなどが所狭しと並べられていますが、ゲーム機に接続されたケーブルを隠すために市販のあらゆるツールを用いたとのこと。ナセル氏は「このセットアップを作成するために相当な時間を要しました。今回正式にギネス世界記録保持者になれたことを誇りに思います」と述べています。ちなみに、ナセル氏は「自分にとっての最高のゲーム機」としてセガの「GENESIS(メガドライブ)」を挙げています。