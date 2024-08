超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」使用！D-VEC「24年秋冬コレクション」

「D-VEC(ディーベック)」は、フィッシング用品で培った素材特性を活かした24年秋冬コレクションを8月9日(金)より販売中です。

D-VEC「24年秋冬コレクション」

「D-VEC(ディーベック)」は、フィッシング用品で培った素材特性を活かした24年秋冬コレクションを8月9日(金)より販売中。

この「D-VEC」は、フィッシング用品をグローバルに事業展開する<DAIWA>で培ってきた機能性をタウンユースとして提案、よりサステナブルな要求に応えるためリサイクルマテリアルを主原料とした機能素材に着目しました。

(1) 軽量性に優れた防水・透湿素材である「WINDSTOPPER(R) PRODUCTS 3L FABRICS BY GORE-TEX LABS」

(2) 裏地に軽量でありながら優れた保温性と通気性を有する「POLATEC(R)ALPHA(R) DIRECT」

(3) 防水加工を施した漁網リサイクル素材「REAMIDE(R)」

(4) 撥水性をも備えた羽毛に代わる超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」

■販売

D-VEC TOKYO EXCLUSIVE、D-VEC HANKYU MENS TOKYO、D-VEC UMEDA HANKYUの各直営店、D-VEC オンラインショップをはじめ、お取扱いのセレクトショップにて販売中です。

(1) 軽量性に優れた防水・透湿素材である

「WINDSTOPPER(R) PRODUCTS 3L FABRICS BY GORE-TEX LABS」

▽表地には、20デニールのリサイクルナイロンを原料とする軽量性に優れた防水・透湿素材WINDSTOPPER(R)PRODUCTS 3L FABRICS BY GORE-TEX LABSを採用。

<WOMEN’S>

■W’S WIND STOPPER(R) INS. COAT

品番 :VF-1CT05049

価格 :106,700円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-1CT05049

■W’S WIND STOPPER(R) GATHERED BLOUSE

品番 :VF-1BL05149

価格 :49,500円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

VF-1BL05149

■W’S WIND STOPPER(R) GATHERED SKIRT

品番 :VF-1SK05249

価格 :59,400円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

■W’S WIND STOPPER(R) GATHERED VEST

品番 :VF-1VT07849

価格 :39,600円 (税込)

サイズ :ONESIZE

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

■W’S WIND STOPPER(R) MULTI POCKET PEPLUM

品番 :VF-1SK05349

価格 :42,900円 (税込)

サイズ :ONESIZE

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

<MEN’S>

■WIND STOPPER(R) INS. COAT

品番 :VF-2CT00349

価格 :137,500円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-2CT00349

■WIND STOPPER(R) INS. VEST

品番 :VF-2VT00449

価格 :69,300円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-2VT00449

■WIND STOPPER(R) CARGO PANTS

品番 :VF-2PT00549

価格 :64,900円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

■WIND STOPPER(R) INS. BLOUSON

品番 :VF-2BL00249

価格 :108,900円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、LEAF GREEN、KHAKI

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-2BL00249

■WIND STOPPER(R) x POLARTEC(R) BOA FLEECE BLOUSON

品番 :VF-2BL01249

価格 :75,900円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、LEAF GREEN

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

VF-2BL01249

■WIND STOPPER(R) x POLARTEC(R) BOA FLEECE PANTS

品番 :VF-2PT01349

価格 :64,900円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、LEAF GREEN

表地素材:NYLON(Recycled) 100%

(2) 裏地に軽量でありながら優れた保温性と通気性を有する「POLATEC(R)ALPHA(R) DIRECT」

▽裏地に軽量でありながら優れた保温性と通気性を持つPOLARTEC ALPHA DIRECTを採用。

<WOMEN’S>

■W’S WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) INS. BLOUSON

品番 :VF-1BL06949

価格 :49,500円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-1BL06949

■W’S WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) INS. BLOUSON

品番 :VF-1LS07049

価格 :42,900円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

VF-1LS07049

■W’S WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) SKIRT

品番 :VF-1SK07149

価格 :39,600円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

<MEN’S>

■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) BLOUSON

品番 :VF-2BL02249

価格 :57,200円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

VF-2BL02249

■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) COACH JACKET

品番 :VF-2BL01049

価格 :53,900円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) VEST

品番 :VF-2VT02349

価格 :39,600円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

VF-2VT02349

■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) PANTS

品番 :VF-2PT02449

価格 :42,900円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、BROWN、KHAKI

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

裏地素材:POLYESTER 100% [ Recycled 78%]

(3) 防水加工を施した漁網リサイクル素材「REAMIDE(R)」

▽表地には、防水加工を施したオリジナルドビーの漁網リサイクル素材を採用。

<WOMEN’S>

■W’S WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY INS. JACKET

品番 :VF-1CT15449

価格 :82,500円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、BULE

表地素材:NYLON (Recycled)100% [REAMIDE40%]

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-1CT15449

■W’S WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY INS. COAT

品番 :VF-1CT15049

価格 :103,400円 (税込)

サイズ :1,2

カラー :BLACK、BULE、BROWN

表地素材:NYLON (Recycled)100% [REAMIDE40%]

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-1CT15049

<MEN’S>

■WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY DRESS JACKET

品番 :VF-2JK00049

価格 :89,100円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、BROWN

表地素材:NYLON (Recycled)100% [REAMIDE40%]

VF-2JK00049

■WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY SLACKS

品番 :VF-2PT00149

価格 :64,900円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、BROWN

表地素材:NYLON (Recycled)100% [REAMIDE40%]

■WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY INS. BLOUSON

品番 :VF-2BL10249

価格 :105,600円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、BULE、BROWN

表地素材:NYLON (Recycled)100% [REAMIDE40%]

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100% ※1

VF-2BL10249

▽表地は、漁網リサイクル糸がブレンドされたリサイクルウールのフラノを採用。

■WR REAMIDE(R) WOOL BLOUSON

品番 :VF-2BL03249

価格 :66,000円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、NAVY

表地素材:WO(Re)70%,NY(Re)16%,PL(Re)10%,AC4% [REAMIDE13%]

VF-2BL03249

■WR REAMIDE(R) WOOL BLOUSON

品番 :VF-2PT03349

価格 :53,900円 (税込)

サイズ :2,3,4

カラー :BLACK、NAVY

表地素材:WO(Re)70%,NY(Re)16%,PL(Re)10%,AC4% [REAMIDE13%]

(4) 撥水性をも備えた羽毛に代わる超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」

▽中綿の代替羽毛としてPrimaLoft(R)製の再生ポリエステル100%を原料とした撥水中綿Black Insulationを採用。

<WOMEN’S>

■W’S WIND STOPPER(R) SOFT SHELL INS. VEST

品番 :VF-1VT05649

価格 :51,700円 (税込)

サイズ :ONESIZE

カラー :BLACK、NAVY

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100%

VF-1VT05649

《※1:下記品番の中綿にもPrimaLoft(R)製の再生ポリエステル100%を使用》

品番:VF-1CT05049、VF-1BL06949、VF-1CT15449、VF-1CT15049

<MEN’S>

■WIND STOPPER(R) SOFT SHELL INS. PARKA

品番 :VF-2BL00649

価格 :97,900円 (税込)

サイズ :2,3

カラー :BLACK、OLIVE GREEN

表地素材:POLYESTER (Recycled) 100%

中綿素材:POLYESTER (Recycled) 100%

VF-2BL00649

《※1:下記品番の中綿にもPrimaLoft(R)製の再生ポリエステル100%を使用》

品番:VF-2CT00349、VF-2VT00449、VF-2BL00249、VF-2BL10249

【直営店情報】

▽D-VEC TOKYO EXCLUSIVE

OPEN :11:00-20:00

所在地:東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズ B1F

TEL :03-3405-8855

▽D-VEC HANKYU MENS TOKYO

OPEN :平日12:00-20:00/土日祝11:00-20:00

所在地:東京都千代田区有楽町2丁目5-1 阪急メンズ東京 6F ガラージュ D.エディット

▽D-VEC UMEDA HANKYU

OPEN :10:00-20:00

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」使用!D-VEC「24年秋冬コレクション」 appeared first on Dtimes.