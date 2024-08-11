超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」使用！D-VEC「24年秋冬コレクション」
「D-VEC(ディーベック)」は、フィッシング用品で培った素材特性を活かした24年秋冬コレクションを8月9日(金)より販売中です。
D-VEC「24年秋冬コレクション」
「D-VEC(ディーベック)」は、フィッシング用品で培った素材特性を活かした24年秋冬コレクションを8月9日(金)より販売中。
この「D-VEC」は、フィッシング用品をグローバルに事業展開する＜DAIWA＞で培ってきた機能性をタウンユースとして提案、よりサステナブルな要求に応えるためリサイクルマテリアルを主原料とした機能素材に着目しました。
(1) 軽量性に優れた防水・透湿素材である「WINDSTOPPER(R) PRODUCTS 3L FABRICS BY GORE-TEX LABS」
(2) 裏地に軽量でありながら優れた保温性と通気性を有する「POLATEC(R)ALPHA(R) DIRECT」
(3) 防水加工を施した漁網リサイクル素材「REAMIDE(R)」
(4) 撥水性をも備えた羽毛に代わる超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」
■販売
D-VEC TOKYO EXCLUSIVE、D-VEC HANKYU MENS TOKYO、D-VEC UMEDA HANKYUの各直営店、D-VEC オンラインショップをはじめ、お取扱いのセレクトショップにて販売中です。
(1) 軽量性に優れた防水・透湿素材である
「WINDSTOPPER(R) PRODUCTS 3L FABRICS BY GORE-TEX LABS」
▽表地には、20デニールのリサイクルナイロンを原料とする軽量性に優れた防水・透湿素材WINDSTOPPER(R)PRODUCTS 3L FABRICS BY GORE-TEX LABSを採用。
＜WOMEN’S＞
■W’S WIND STOPPER(R) INS. COAT
品番 ：VF-1CT05049
価格 ：106,700円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-1CT05049
■W’S WIND STOPPER(R) GATHERED BLOUSE
品番 ：VF-1BL05149
価格 ：49,500円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
VF-1BL05149
■W’S WIND STOPPER(R) GATHERED SKIRT
品番 ：VF-1SK05249
価格 ：59,400円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
■W’S WIND STOPPER(R) GATHERED VEST
品番 ：VF-1VT07849
価格 ：39,600円 (税込)
サイズ ：ONESIZE
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
■W’S WIND STOPPER(R) MULTI POCKET PEPLUM
品番 ：VF-1SK05349
価格 ：42,900円 (税込)
サイズ ：ONESIZE
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
＜MEN’S＞
■WIND STOPPER(R) INS. COAT
品番 ：VF-2CT00349
価格 ：137,500円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-2CT00349
■WIND STOPPER(R) INS. VEST
品番 ：VF-2VT00449
価格 ：69,300円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-2VT00449
■WIND STOPPER(R) CARGO PANTS
品番 ：VF-2PT00549
価格 ：64,900円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
■WIND STOPPER(R) INS. BLOUSON
品番 ：VF-2BL00249
価格 ：108,900円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、LEAF GREEN、KHAKI
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-2BL00249
■WIND STOPPER(R) x POLARTEC(R) BOA FLEECE BLOUSON
品番 ：VF-2BL01249
価格 ：75,900円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、LEAF GREEN
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
VF-2BL01249
■WIND STOPPER(R) x POLARTEC(R) BOA FLEECE PANTS
品番 ：VF-2PT01349
価格 ：64,900円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、LEAF GREEN
表地素材：NYLON(Recycled) 100％
(2) 裏地に軽量でありながら優れた保温性と通気性を有する「POLATEC(R)ALPHA(R) DIRECT」
▽裏地に軽量でありながら優れた保温性と通気性を持つPOLARTEC ALPHA DIRECTを採用。
＜WOMEN’S＞
■W’S WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) INS. BLOUSON
品番 ：VF-1BL06949
価格 ：49,500円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-1BL06949
■W’S WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) INS. BLOUSON
品番 ：VF-1LS07049
価格 ：42,900円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
VF-1LS07049
■W’S WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) SKIRT
品番 ：VF-1SK07149
価格 ：39,600円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
＜MEN’S＞
■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) BLOUSON
品番 ：VF-2BL02249
価格 ：57,200円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
VF-2BL02249
■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) COACH JACKET
品番 ：VF-2BL01049
価格 ：53,900円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) VEST
品番 ：VF-2VT02349
価格 ：39,600円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
VF-2VT02349
■WR NY RIP x POLATEC(R)ALPHA(R) PANTS
品番 ：VF-2PT02449
価格 ：42,900円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、BROWN、KHAKI
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
裏地素材：POLYESTER 100％ [ Recycled 78％]
(3) 防水加工を施した漁網リサイクル素材「REAMIDE(R)」
▽表地には、防水加工を施したオリジナルドビーの漁網リサイクル素材を採用。
＜WOMEN’S＞
■W’S WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY INS. JACKET
品番 ：VF-1CT15449
価格 ：82,500円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、BULE
表地素材：NYLON (Recycled)100％ [REAMIDE40％]
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-1CT15449
■W’S WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY INS. COAT
品番 ：VF-1CT15049
価格 ：103,400円 (税込)
サイズ ：1,2
カラー ：BLACK、BULE、BROWN
表地素材：NYLON (Recycled)100％ [REAMIDE40％]
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-1CT15049
＜MEN’S＞
■WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY DRESS JACKET
品番 ：VF-2JK00049
価格 ：89,100円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、BROWN
表地素材：NYLON (Recycled)100％ [REAMIDE40％]
VF-2JK00049
■WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY SLACKS
品番 ：VF-2PT00149
価格 ：64,900円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、BROWN
表地素材：NYLON (Recycled)100％ [REAMIDE40％]
■WP REAMIDE(R) FISHNET DOBBY INS. BLOUSON
品番 ：VF-2BL10249
価格 ：105,600円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、BULE、BROWN
表地素材：NYLON (Recycled)100％ [REAMIDE40％]
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％ ※1
VF-2BL10249
▽表地は、漁網リサイクル糸がブレンドされたリサイクルウールのフラノを採用。
■WR REAMIDE(R) WOOL BLOUSON
品番 ：VF-2BL03249
価格 ：66,000円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、NAVY
表地素材：WO(Re)70％,NY(Re)16％,PL(Re)10％,AC4％ [REAMIDE13％]
VF-2BL03249
■WR REAMIDE(R) WOOL BLOUSON
品番 ：VF-2PT03349
価格 ：53,900円 (税込)
サイズ ：2,3,4
カラー ：BLACK、NAVY
表地素材：WO(Re)70％,NY(Re)16％,PL(Re)10％,AC4％ [REAMIDE13％]
(4) 撥水性をも備えた羽毛に代わる超微細マイクロファイバー素材「PRIMALOFT(R)」
▽中綿の代替羽毛としてPrimaLoft(R)製の再生ポリエステル100％を原料とした撥水中綿Black Insulationを採用。
＜WOMEN’S＞
■W’S WIND STOPPER(R) SOFT SHELL INS. VEST
品番 ：VF-1VT05649
価格 ：51,700円 (税込)
サイズ ：ONESIZE
カラー ：BLACK、NAVY
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％
VF-1VT05649
《※1：下記品番の中綿にもPrimaLoft(R)製の再生ポリエステル100％を使用》
品番：VF-1CT05049、VF-1BL06949、VF-1CT15449、VF-1CT15049
＜MEN’S＞
■WIND STOPPER(R) SOFT SHELL INS. PARKA
品番 ：VF-2BL00649
価格 ：97,900円 (税込)
サイズ ：2,3
カラー ：BLACK、OLIVE GREEN
表地素材：POLYESTER (Recycled) 100％
中綿素材：POLYESTER (Recycled) 100％
VF-2BL00649
《※1：下記品番の中綿にもPrimaLoft(R)製の再生ポリエステル100％を使用》
品番：VF-2CT00349、VF-2VT00449、VF-2BL00249、VF-2BL10249
【直営店情報】
▽D-VEC TOKYO EXCLUSIVE
OPEN ：11:00-20:00
所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズ B1F
TEL ：03-3405-8855
▽D-VEC HANKYU MENS TOKYO
OPEN ：平日12:00-20:00／土日祝11:00-20:00
所在地：東京都千代田区有楽町2丁目5-1 阪急メンズ東京 6F ガラージュ D.エディット
▽D-VEC UMEDA HANKYU
OPEN ：10:00-20:00
所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階
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