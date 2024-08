DAY6¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBand Aid¡×¤Ç9·î2Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ªÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¸ø³«

DAY6が9月2日に新しいアルバムを発売する。JYPエンターテインメントは9日午後、公式SNSチャンネルを通じて、ニューアルバム「Band Aid」の予告映像を電撃公開した。これによると、DAY6は9月2日に「Band Aid」をリリースし、前作「Fourever」から約6ヶ月ぶりにカムバックする。今回の映像は、力強いバンドサウンドをBGMにメンバーが楽器を演奏している姿と共に、あらゆるところに新しいアルバム名「Band Aid」が書かれており、注目を集める。日常の中の慰めと共感を届けるDAY6が聴かせてくれる新しい音楽に、期待が集中している。

DAY6は2023年の冬のウォンピルを最後に、メンバー全員が除隊した。今年の3月には、アルバム「Fourever」とタイトル曲「Welcome to the Show」でグループの新しい幕を開けた。軍隊による空白期の間、2017年2月に発表した「You Were Beautiful」と2019年7月にリリースした5thミニアルバムのタイトル曲「Time of Our Life」がチャートを逆走。前作「Welcome to the Show」は、音楽配信チャートで上位圏にランクインして愛された。今年4月には、ソウル蚕室(チャムシル)室内体育館で合計3万4,000人の観客を動員した360度開放型単独コンサート「Welcome to the Show」を開催した。デビュー10年目も着実に音楽活動を続けているDAY6が、9月2日の午後6時に発売する新しいアルバム「Band Aid」でもう一度癒しのエネルギーを届ける。