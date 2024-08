タカラトミーから、赤ちゃんのおててで、簡単に演奏が楽しめる布製のドラムが登場!

たたいて・つかんで・ひっぱって演奏ができ、「くまのプーさん」や「ミッキーマウスマーチ」など22曲が収録されています。

タカラトミー ディズニー「やわらかボヨヨンドラム くまのプーさん」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,950円(税込)

対象月齢:8ヶ月〜3歳頃

電池:単4形アルカリ乾電池×3(別売)

販売店舗:全国のおもちゃ取扱店、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

タカラトミーから登場している、たたいて・つかんで・ひっぱって!赤ちゃんのおててで、簡単に演奏が楽しめる「くまのプーさん」の布製のドラム。

赤ちゃんの発達や成長にあわせたおもちゃで、8ヶ月〜3歳頃と長く遊ぶことができます。

カラフルでかわいいタッチで表現された「くまのプーさん」と仲間たちのアートにもほっこり。

布製なので安心して遊ぶことができます。

ドラムやシンバルには「くまのプーさん」や「ティガー」、「ピグレット」、「ルー」たちのアートが施され、シンバルにはひらひらタグも☆

「シャ〜ン!」、「ワン」、「ボヨ〜ン」、「ピュイー」など全部で20種類の打音やキャラクターのおしゃべりが収録されています。

打楽器遊びと演奏遊びの2つのモードが楽しめるのも魅力のひとつ。

打楽器遊びでは、ドラムやシンバルをたたくと音が出ます。

バンド音やおもしろい音、 動物の鳴き声、オーケストラの音など4つのカテゴリーの音を収録しています。

演奏遊びでは、メロディに合わせてドラムやシンバルをたたいて遊べます。

ディズニーの曲や童謡からクラシックまで豊富なメロディを収録。

収録曲は全22曲、打音やキャラクターのおしゃべりは全20種類◎

赤ちゃんの早い時期から様々な音や音楽を楽しみ慣れることで、リズムに感応する身体が養われます。

8ヵ月頃は、目の前の布ドラムを触ったり引っ張ったりして、色々な音が出ることが分かってきます。

そして1才半頃になると、ひっぱったり、おしたり、音の違いが気になるようになり、自分の操作で出てくる様々な音を楽しめるように☆

2才半頃になると、ドラムやシンバルをたたきながら、知っているメロデイの歌を歌ったり、リズムに応じて身体を動かすことを楽しむようになります。

メロディとリズムに合わせて身体を動かすことで音楽がより身近に感じられそう。

タカラトミー「やわらかボヨヨンドラム くまのプーさん」は全国のおもちゃ取扱店、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売中です。

