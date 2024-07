韓国の人気ウェブ漫画家が解説！「縦スクロール漫画制作の基礎がわかる本」7月30日に発売決定

書籍「韓国の人気ウェブトゥーン作家が徹底解説 縦スクロール漫画制作の基礎がわかる本」が、7月30日に発売される。本書は、韓国でウェブトゥーン作家養成スクールを運営する人気ベテラン作家が、ストーリーの組み立て、発想法からコマ割りの演出まで網羅的に教える1冊となっている。韓国発の縦スクロール漫画「ウェブトゥーン(WEBTOON)」は、従来の見開きを前提にしたコマ割りではなく、コマとコマが縦につながり、画面を縦にスクロールする表現スタイルのコンテンツだ。日本国内でもスマートフォンの漫画アプリなどの普及とともに人気を集めており、縦スクロール漫画を描いてみたいという人も増えている。

本書では、従来の見開き漫画とは異なり、スマートデバイスに最適化された縦スクロール漫画ならではのストーリーの組み立て方や発想法、コマ割りの演出技法、シーンの演出について実例を紹介しながら説明する。普通の見開き漫画を描いた経験はあり、今後は縦スクロール漫画にも挑戦したい人、縦スクロール漫画特有のコマ割りの演出を学びたい人、縦スクロール漫画に効果的な絵の構図を学びたい人、縦スクロール漫画に適した作品ジャンルやテーマ、アイデアの出し方を知りたい人に必見の書籍となっている。

■書籍概要

「韓国の人気ウェブトゥーン作家が徹底解説 縦スクロール漫画制作の基礎がわかる本」

発売日:2024年7月30日

定価:2,640円(本体2,400円+税10%)



原著者:パク・ヨンジョ

翻訳者:金智恵

判型:B5・192ページ



本書は「다음 화가 궁금해지는 웹툰 연출(I'M CURIOUS ABOUT THE WEBTOON DIRECTING FOR THE NEXT EPISODE)」を翻訳したものです。



<目次>

●Part 1 スマートフォンに適したコンテンツ、縦スクロール漫画

Chapter 1 縦スクロール漫画の特徴



●Part 2 縦スクロール漫画で作るストーリーテリング

Chapter 1 ストーリーテリングと感情移入

Chapter 2 キャラクターの構想と方向性



●Part 3 縦スクロール漫画の創作・制作プロセス

Chapter 1 縦スクロール漫画完成までの全体の流れ

Chapter 2 縦スクロール漫画のネーム制作技法



●Part 4 縦スクロール漫画の演出技法

Chapter 1 時間と空間を操るコマ割りの演出技法

Chapter 2 感情と時間の表現



●Part 5 心理描写とシーンの演出

Chapter 1 人物とコマの心理描写

Chapter 2 シーンの構成と切り替え

Chapter 3 コマの中の距離感

Chapter 4 フキダシと効果音の演出



