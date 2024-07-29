¡ÚPHOTO¡ÛTOMORROW X TOGETHER¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
29Æü¸á¸å¡¢TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖACT : PROMISE¡×µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï7·î27Æü¤È28Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢8·î4¡Á5Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢9·î14¡Á15Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬ ¡Êµì¡§Ê¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ®µ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦TOMORROW X TOGETHERT¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÆüËÜ4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¡¦¡ÚPHOTO¡ÛTOMORROW X TOGETHER¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Ø¡Ä¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó
Èà¤é¤Ï7·î27Æü¤È28Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢8·î4¡Á5Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢9·î14¡Á15Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬ ¡Êµì¡§Ê¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ®µ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦TOMORROW X TOGETHERT¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÆüËÜ4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»
¡¦¡ÚPHOTO¡ÛTOMORROW X TOGETHER¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Ø¡Ä¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó