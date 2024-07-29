¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«
¡¡£··î27Æü¡¢¥Ñ¥êÆî¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹£±²óÀï¡¢Ëþ°÷¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ëºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÎÃæ¹ñ¡¢²¦Á¿¶Ö¡¦Â¹±Ïèµ¤Î¥Ú¥¢¤Ë¡¢¼ÂÎÏº¹¤Î¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ú¥¢¤¬¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´ÑµÒ¤âÈ½´±ìÝÕþ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Î¡Ö²ÃÌý¡×¡Ê´èÄ¥¤ì¡Ë¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼±ç¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¡£´¿À¼¤ÈÂÆ§¤ß¤Ç¥×¥ì¥Ï¥Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ë£´¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»î¹ç¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Î¥Ú¥¢¤À¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÏºÇ¶á¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç£´Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤È»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð·è¾¡¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï³ÎÄê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Ä¥ËÜ¡¦ÁáÅÄ¤Î¥Ú¥¢¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥ê¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥¥à¡¦¥°¥à¥è¥ó¤È¤¤¤¦Ìµ°õ¤Î¥Ú¥¢¤Ë£±¡Ý£´¤ÇÇÔ¤ìµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯Àï¤ËÇÔ¤ì¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Î¥Ú¥¢ photo by JMPA
¡¡ÊòÁ³¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇÔÂà·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¡¦ÁáÅÄ¤Î¥Ú¥¢¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²°Ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â©¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯ÂÇ¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¹ç¤¨¤ëÍýÁÛÅª¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¡¢¿åÃ«È»¤È°ËÆ£ÈþÀ¿¤Î¥Ú¥¢¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè£±¥²¡¼¥à¤«¤é°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£³«»Ï¤«¤é¤Ê¤ó¤È£°¡Ý£¶¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎôÀª¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤º¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºº®Íð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÞÎØ¤ÎËâÊª¡×
¡¡¤½¤ì¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î´ñÌ¯¤µ¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬È¿·â¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç²¡¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡ÁáÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡À¤³¦Í½Áª¤Î±ÇÁü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ñÎÁ¤¬Ë³¤·¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ðÊóÀï¤ÇÎô¤ë·Á¡ÊÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÄ¥ËÜ¡¦ÁáÅÄ¤ò½½Ê¬¤Ë¸¦µæ¤Ç¤¤ë¡Ë¤ÇÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ú¡Ö¤¢¤ì¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Û
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬³°¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤ë¡£ÆÀÅÀ¤âÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤Ç·è¤á¤é¤ì¤º¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Âè£²¥²¡¼¥à¤Ï11¡Ý£·¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤ò£´¡Ý11¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Ï¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ´ÑµÒ¡Ê¤Ç¤Î¸ÞÎØ¡Ë¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÊËÌÄ«Á¯¤Î¡ËÃË»ÒÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤è¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ËÆþ¤ëÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÞÎØÍ½Áª¤â±ÇÁü¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡×
¡¡ÁÛÄê¤È¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢"´ñ½±"¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Áê¼ê¤ÎÀª¤¤¤ÎÎÏ¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£²¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¥ËÜ¤ÈÁáÅÄ¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè£´¥²¡¼¥à¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤«¤é13¡Ý15¤ÇÍî¤È¤·¡¢Âè£µ¥²¡¼¥à¤â10¡Ý12¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂç»ö¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»×¤¤¤¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÄÀªË®»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè£±¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤¯»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££°¡Ý£¶¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º......¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤ò³Î¼Â¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âè£±¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÉé¤±¤º¡¢¤â¤¦¾¯¤·¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤ëÁê¼ê¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæÁõÃÖ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¹ñ¤Î°Ò¿®¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤µ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨Áª¼êËÜ¿Í¤¬Ê¿¾ï¿´¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ËÎäÀÅ¤µ¤È¼¹Ãå¤ÇºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Å·Çé¤Ï´ÊÃ±¤Ë°ìÊý¤Ø·¹¤¯¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ï¡¢Á°È±¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃË»ÒÁª¼ê¤Î°ÒÎÏ¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¹¶¤á¤Æ¤âÇÜ¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃË»Ò¤Ë¤â½÷»Ò¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢"ËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê"¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤«¤éÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ë»î¹ç¤·¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Àï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ä¥ËÜ¤Ï´Ê·é¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÇÔ°ø¤Î¡Ë°ìÈÖ¤Ï¡¢£´¥²¡¼¥àÌÜ¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±¡Ý£´¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·£´¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢£±ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤â¾Ç¤ê¤¬½Ð¤¿¤Ï¤º¤Ç......¡×
¡¡¾¡µ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Îµ¤±¿¤Ï²ñ¾ì¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè£´¥²¡¼¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¤Ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÂÎÏº¹¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬......É÷¤Ï¿á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæÁõÃÖ¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤«¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥·¥ó¥°¥ë¡¢ÃÄÂÎ¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡×
¡¡ÅÄÀª´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦Îå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜ¡¦ÁáÅÄ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤À¡£