X(旧Twitter)が、水鉄砲の絵文字「🔫」で、水鉄砲ではなく実銃のようなデザインの絵文字を表示するようにしたことが判明しました。X Redesigns Water Pistol Emoji Back To A Firearmhttps://blog.emojipedia.org/x-redesigns-water-pistol-emoji-back-to-a-firearm/

update announcement ????

on x dot com (the website), the gun emoji was returned back into its rightful form: an m1911



???????????????????????????????????? https://t.co/FlXJtOpU3H pic.twitter.com/cqd7KHcxUJ— kache (@yacineMTB) July 18, 2024

X swapped its water pistol Emoji with a regular gun, for some reason - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/23/24204742/x-water-pistol-emoji-changed-gun-twitter-unicode旧TwitterはGoogleやFacebookなどにならい、2018年に銃の絵文字を水鉄砲のデザインに変更しました。Googleが銃の絵文字をリアル風から水鉄砲に変更、残る拳銃デザインのFacebookとMicrosoftも変更予定 - GIGAZINE2013年から2018年にかけて、Apple・Google・Microsoft・Samsung・Facebook・Twitterにおける銃の絵文字デザインの変遷は以下の通り。絵文字の策定を行うUnicodeコンソーシアムは、プラットフォームの先例にならい、「U+1F52B」の絵文字デザインを「water pistol(水鉄砲)」に正式決定しました。ただし、Unicodeコンソーシアムの決定はあくまで「『U+1F52B』を『水鉄砲』にする」と定めるだけで、水鉄砲の絵文字が具体的にどうデザインされるのかはプラットフォームが決めます。2024年7月18日、Xのエンジニアであるkache氏がXで、「ウェブブラウザでXを閲覧している場合、銃の絵文字がM1911のデザインに戻ります」と発表しました。なお、Twitterは2014年にオープンソースの絵文字プロジェクト「Twemoji」を立ち上げており、絵文字の表示にもこのTwemojiを採用していました。Twitterアプリが絵文字を表示可能にするアップデートを実施、理由は古いAndroid端末で表示できないから - GIGAZINEしかし、TwitterからXに変わったタイミングでプロジェクトは中止。その後、TwemojiはXで表示されなくなりました。TwemojiはXから排除されてしまいましたが、元Twitter従業員とDiscordデザインチームのメンバーによって、独立したオープンソースプロジェクトとして継続されています。