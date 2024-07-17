¡Ö¥Õ¥¡¥ßÃµ¡×¥·¥êー¥º35Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÃµÄå¶æ³ÚÉô ¾Ð¤ßÃË¡×¤¬8·î29ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÃµÄå¶æ³ÚÉô ¾Ð¤ßÃË¡Û
8·î29Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡¡¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§6,578±ß
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§6,500±ß COLLECTOR'S EDITION¡§9,878±ß
(C) Nintendo
8·î29Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡¡¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§6,578±ß
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§6,500±ß COLLECTOR'S EDITION¡§9,878±ß
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÃµÄå¶æ³ÚÉô ¾Ð¤ßÃË¡×¤ò8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,500±ß¤è¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÃµÄå¶æ³ÚÉô¡×¥·¥êー¥º¤Î35Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¡£¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーºäËÜ ²ìÍ¦¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÃµÄå¶æ³ÚÉô ¾Ð¤ßÃË¡Ù¡Û ¡ÚCOLLECTOR'S EDITION¡Û
(C) Nintendo