2024年5月に公開されたばかりの映画が早くもプレミア配信開始となった。では本編冒頭10分映像が無料で独占配信開始となっている。

第77回カンヌ国際映画祭で特別招待作品に選ばれ、本編の上映終了後にはなんと約7分間ものスタンディングオベーションと絶賛の嵐だった『マッドマックス:フュリオサ』。日本でも公開から3日間の興行収入が3.1億円、観客動員数は19万人を記録し、初登場1位を獲得した。

© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All rights reserved.

2015年に公開され、第88回アカデミー賞で最多6部門を受賞した前作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』越えのヒットスタートとなり、『マッドマックス』シリーズ9年ぶりの新作となってもその人気ぶりは健在。『怒りのデス・ロード』でシャーリーズ・セロンが演じたサーガ最強の怒りの戦士フュリオサの、これまで明かされなかった過去、“怒りの原点”がついにベールを脱ぐ。

監督・脚本を務めるのは『マッドマックス』シリーズを創り上げた伝説の創始者、ジョージ・ミラー。主人公の若きフュリオサ役に大抜擢されたのは次世代スターのアニャ・テイラー=ジョイ。日本でも大人気の「マイティ・ソー」シリーズのクリス・ヘムズワースとの初タッグにも注目が集められた。

吹替声優陣には、フュリオサ/アニャ・テイラー=ジョイの声を『ザ・バットマン』のキャットウーマン役で知られるファイルーズあい、クリス・ヘムズワース演じるディメンタス将軍には三宅健太、フュリオサの師匠となるジャック/トム・バークには津田健次郎ら超豪華声優が集結した。

Prime Videoでは、本作の冒頭10分が無料公開中。前作『怒りのデス・ロード』では描かれなかったフュリオサが故郷“緑の地”を離れることになる経緯が明かされる。アリーラ・ブラウン演じるまだ幼い姿のフュリオサや、チャーリー・フレイザー演じるフュリオサの母、メリー・ジャバサも登場する。フュリオサがMADな世界で故郷への道を探す長い旅の始まりが描かれる貴重なシーンだ。冒頭から繰り広げられるバイクでの追走劇にも注目せよ。



『マッドマックス:フュリオサ』は2024年7月12日(金)よりプレミア配信開始(字幕版・吹替版)。Prime Video独占配信期間は2024年7月12日から8月22日まで。



発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント