社交的で好奇心旺盛かつエネルギッシュな次世代の旅行者向けのデザインが特徴のホテル「モクシー大阪新梅田」にて、初の「ハワイアンフェアー」を開催。

ハワイアンをテーマにした4種類のお食事メニューが登場するほか、ハワイアンな気分のシェイクも販売されます!

モクシー大阪新梅田「ハワイアンフェアー」

期間:2024年8月1日(木)〜8月31日(土)

時間:11:30〜21:00

メニュー名・価格:

・ロコモコ丼 1,550円(税込)

・ハワイアンバーガー 1,600円(税込)

・スパイシーツナポケ丼 1,600円(税込)

・ベジタブルポケ丼 1,400円(税込)

・セビチェ 500円(税込)

・マンゴーシェイク 800円(税込)

遊び心が溢れるライフスタイルホテル「モクシー大阪新梅田」にて、2024年8月1日より「ハワイアンフェアー」を開催。

2024年8月31日までの期間、ハワイアンをテーマにした4種類のお食事メニューが楽しめます☆

みんな大好きなロコモコ丼は、ジューシーなハンバーグと特製ソースが食欲をそそるメニュー。

モクシーバーガーの人気にあやかって登場するハワイアンバーガーは、パイナップルの甘酸っぱさが癖になる美味しさです。

定番だったポケ丼も復活し、スパイシーツナポケ丼とベジタブルポケ丼でモクシーポケを楽しめます!

また、暑い夏にぴったりな、マンゴーモクシーシェイクも販売。

流行りのマンゴーシェイクがハワイアン気分を高め、冷たいドリンクで涼めます☆

夏を楽しくするハワイアンがテーマのメニューフェア。

モクシー大阪新梅田の「ハワイアンフェアー」は、2024年8月1日から31日まで開催です!

