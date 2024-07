³ØÀ¸¹Í°Æ¡¢¾¾¸Í»º¤¢¤¸¤µ¤¤¤Í¤®¤È»ÞÆ¦»ÈÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¥¢¥È¥ì¾¾¸Í¡ÖÀ»ÆÁÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥¨¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×Ï¢·È

アトレ松戸は、聖徳大学短期大学部と、チーズエッグガーデンと連携し、産学連携の取り組み第1弾として、2024年7月12日(金)より同大総合文化学科の学生が考案した新メニューを発売します。

アトレ松戸「聖徳大学短期大学部」「チーズエッグガーデン」連携

地域貢献をテーマにした授業の受講生10名が、地元である千葉の食材を使ったレシピを考案。

チーズエッグガーデンのアレンジを加えたサンプルメニューを三者合同で試食を重ね、松戸産あじさいねぎと枝豆を使用した2品のメニューが誕生しました。

両メニューは7月12日(金)から8月18日(日)までチーズエッグガーデンアトレ松戸店限定で発売します。

スモークチキンとあじさいねぎの和風パスタ〜レモン香るねぎ塩麹だれのせ〜

枝豆フリッターと海老フライのトマトソースオムライス〜あじさいねぎのタルタルソースを添えて〜

■産学連携 第2弾は考案レシピから製品化

産学連携第2弾は、聖徳大学人間栄養学部の学生約50人が考案したレシピの中から、チーズエッグガーデンが製品化。

製品化されたメニューは秋に開催予定の聖徳大学学園祭にて来場者を対象に選考会を開催し、選ばれたレシピをチーズエッグガーデンアトレ松戸店限定で2025年1月に発売予定です(メニュー数は未定)。

アトレは国連が提唱する、「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し持続可能な社会の実現に向けた積極的な取組を行っています。

【店舗概要】

店舗名 :チーズエッグガーデンアトレ松戸店

所在地 :アトレ松戸7階

営業時間:月〜土 AM11:00〜PM10:30

日・祝 AM11:00〜PM10:00

※ラストオーダーはショップへ確認してください。

