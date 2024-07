平井 大「I’m now here」を採用！コープ共済連「新テレビCM」

コープ共済連は、2024年7月1日より、全国で新テレビCMを順次放映中です。

コープ共済連「新テレビCM」放映

放映開始日: 2024年7月1日(月)

放映エリア: 全国(地区によりOA開始日は異なります)

テレビCMは、CO・OP共済オフィシャルホームページ内「コーすけの部屋」でも公開中

「コーすけの部屋」URL:

http://cosuke.coopkyosai.coop/tvcm/

コープ共済連は、2024年7月1日より、全国で新テレビCMを順次放映中。

■CO・OP共済の魅力をさわやかな楽曲とともに発信!

子どもや女性向けの充実した保障内容、ネットで便利に加入や共済金請求手続きが可能なCO・OP共済の魅力を発信し、くらしにずっと寄り添い続ける共済であることを伝えていきます。

「子どもの保障」、「女性の保障」、「CO・OP共済 共済マイページ」篇のテレビCMソングには、シンガーソングライターの平井 大さんの楽曲「I’m now here」を起用。

■パパになったら「コープ共済」、パパにぴったりな保障をコミカルにお届けするCMも!

10年間変わらない掛金で大型の生命保障やがんの特約を組み合わせられるCO・OP共済《あいぷらす》をパパ目線でコミカルに紹介するCM「かけすぎ亭」篇も放映します。

■すべてのCMにCO・OP共済40周年記念ロゴを使用 40周年記念CMも放映予定

2024年、CO・OP共済が40周年を迎えることを記念し、期間中に放映されるCMは、CO・OP共済の40周年記念ロゴを使用します。

また40周年を記念したスペシャルCM「ひとりを見つめる」篇も放映予定です。

■平井 大さん プロフィール

サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&アコースティックギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター。

3歳のときに祖母からもらったウクレレがきっかけで音楽に興味を持つ。

2020年からは2〜3週間おきのペースで新曲を連続リリース。

コロナ禍の中、連続配信という形で継続的に新曲を届けていくスタイルを確立。

連続配信第8弾「Stand by me, Stand by you.」は、ストリーミング総再生回数が5億回を超えており、各配信チャートで10冠を達成、2021年末には「第72回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たした。

SNSをきっかけにサブスクリプションサービスで多く聴かれ、現在、全楽曲の総再生回数は40億回を超えている。

2024年には「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2024 supported by 大東建託グループ」を沖縄と千葉で計3日間開催し、5万人を動員。

9月からは「HIRAIDAI TOUR 2024」が開催されることも決定している。

