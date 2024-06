ギブス役のマーク・ハーモン『NCIS』降板後、初の俳優復帰作品が決定！

大ヒットドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』でおよそ20年にわたってチームリーダーのギブスを演じたマーク・ハーモン。シーズン19をもって卒業していたマークは、現在製作が進んでいる『NCIS: Origin(原題)』に製作総指揮&ナレーターとして参加していることは当サイトでもお伝えしてきたが、ようやく俳優復帰作が決定した。

今回、マークが出演するのは2003年に公開された映画『フォーチュン・クッキー』の続編『Freaky Friday 2(原題)』だ。母親テスと体が入れ替わってしまった娘アンナが互いの生活を送ることで理解を深めていく姿が描かれたドタバタコメディのその後が描かれる。

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』のジェイミー・リー・カーティスと『ファミリー・ゲーム/双子の天使』のリンジー・ローハンが母と娘に扮し大ヒットを収めた。

そんな二人のカムバックはもちろん、テスの恋人ライアンとして出演したマークの続投も決定。アンナが思いを寄せていたジェイク役のチャド・マイケル・マーレイ(『One Tree Hill』)も出演する。そのほかカムバックを果たすのは、クリスティナ・ヴィダル(『ターミナル・リスト』)、ヘイリー・ハドソン(『Weeds 〜ママの秘密』)、ルシル・スーン(『フアン家のアメリカ開拓記』)、スティーヴン・トボロウスキー(『カリフォルニケーション』)、ロザリンド・チャオ(『The OC』)ら。

続編に新しいキャラクターとして登場するキャストにはジュリア・バターズ(『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』)、マニー・ハシント(『グッド・プレイス』)ら。

メガホンを執るのは『トランスペアレント』や『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』などのエピソード監督を務めてきたことで知られるニーシャ・ガナトラ。

All the actors from the 2003's #FreakyFriday, set to reprise their role in the sequel pic.twitter.com/SJaqR9y8hQ

なお、ジェイミーは『NCIS』シーズン9に合計5話にゲスト出演をしたこともある。

ウォルトディズニースタジオによって投稿された写真によって、撮影が開始したことも明らかに。

The Colemans are back and coming to theaters in 2025! The sequel to Freaky Friday is now in production! pic.twitter.com/0PfBycJRzi

- Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 24, 2024