あのキャラも続投！英国ミステリー『グランチェスター』がシーズン10へ更新

英ITVにて2014年から放送されている人気英国ミステリー『グランチェスター』が、本国イギリスでのシーズン9放送開始に先駆けてシーズン10へと更新された。英Radio Timesが伝えている。

本作は1950年代、イングランドの東部ケンブリッジシャー州にある町グランチェスターを舞台とする犯罪捜査ドラマ。ジェームズ・ランシーによる原作小説の主人公である探偵役の牧師シドニー・チェンバースを演じたジェームズ・ノートンはシーズン4をもって降板してしまったが、その後も探偵役の牧師を代えながら続いてきた。そしてシーズン9の放送開始を2025年に控える中、早くもシーズン10への更新が決まっている。

制作会社Masterpieceで製作総指揮を務めるスザンヌ・シンプソンは更新決定を喜び、「この作品は間違いなく私たちが手掛ける中でも特に人気シリーズの一つです。ロブソン・グリーンとリシ・ナイールがさらなる謎解きに繰り出す姿をファンはワクワクしながら見ることになるでしょう」とコメント。シーズン1からジョーディ・キーティング刑事を演じるロブソン・グリーンと、シーズン9から牧師アルフィー・コッテラムを演じるリシ・ナイールが新シーズンも続投することを明かした。

#Grantchester renewed for season 10 with Robson Green and Rishi Nair returninghttps://t.co/DtaDWm5Kpi pic.twitter.com/L62Y5jNDxq

- Radio Times (@RadioTimes) June 19, 2024