宅配ピザチェーン「PIZZA-LA(ピザーラ)」に「すみっコぐらし」グッズが数量限定でもらえる「すみっコぐらしスペシャルパック」が登場!

好きなピザと一緒に、オリジナルデザインの「クリアボトル(プラスチック製)」と「シール」が購入できます☆

PIZZA-LA(ピザーラ)「すみっコぐらしスペシャルパック」

価格 : 好きなピザ+290円(税込)

※ピザ1枚につき1セットまで

実施期間:2024年6月20日(木)〜

※数量限定、無くなり次第終了

内容:オリジナルクリアボトル、オリジナルシール

実施店舗:ピザーラ全店

宅配ピザ「PIZZA-LA」から、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」のオリジナルグッズが購入できる「すみっコぐらしスペシャルパック」が登場!

ピザーラと「すみっコぐらし」がコラボした、大好評の「すみっコぐらしスペシャルパック」が2024年の夏も販売されます!

今回は、好きなピザにプラス税込み290円で、オリジナルデザインの「クリアボトル(プラスチック製)」と「シール」が購入可能。

クリアボトルとシールには、ピザーラオリジナルの「すみっコぐらし」デザインが使用されています。

「すみっコぐらしスペシャルパック」は、ピザーラでしか手に入らない、「すみっコぐらし」ファン必見のグッズです☆

クリアボトル

サイズ:高さ約16cm

容量:350ml

ピザやナゲット、ポテトでパーティをする「すみっコ」や「みにっコ」たちがかわいい、オリジナルデザインのクリアボトル。

持ち歩きに便利な350ミリリットルサイズです。

シール

サイズ:約15.5cm×5.5cm

夏らしいイラストが楽しめるオリジナルシール。

ピザの模様をあしらった船やピザ柄の洋服など、ピザーラならではのデザインが使用されています☆

ピザや夏らしいイラストがかわいい「すみっコぐらし」のオリジナルクリアボトル&シール。

PIZZA-LAにて2024年6月20日より数量限定で販売が開始されている「すみっコぐらしスペシャルパック」の紹介でした☆

