ZEROBASEONE ソク・マシュー、グラビアで爽やか＆セクシーな魅力を同時に披露「メンバーは家族同然の存在」

ZEROBASEONEのソク・マシューが、グラビアで爽やかさとセクシーさを同時にアピールした。5月にZEROBASEONEとして3rdミニアルバム「You had me at HELLO」を発売し、地上波で初めて1位を記録したソク・マシューは、「@Star1」7月号のカバーグラビア撮影現場で、ニューバランス(New Balance)のさまざまなコンセプトを表現。愛らしくキュートな姿からクールな雰囲気まで、多彩な魅力をアピールし、現場のスタッフから拍手が沸き起こったという。

歌手の夢を抱いて韓国に来たソク・マシューは、Mnet「BOYS PLANET」参加直前に練習生生活を辞めて諦めようとしていた。彼は「カナダに戻ることを考えていた時に、(ソン)ハンビン兄さんが一緒に『BOYS PLANET』に出演しようと提案してくれた」とし「100人の参加者がいて、デビューできる可能性はあまりなさそうだと思って最初は断ったけれど、最終的に参加することになり、ありがたいことに、8人のメンバーと一緒にZEROBASEONEとして活動することになった」とビハインドストーリーを伝えた。彼は「BOYS PLANET」が与えたものについて「メンバーたちがみんな同じ経験をしたので、家族同然に感じるようになった。軍隊で大変な経験をすると、一緒に時間を過ごした同僚たちを家族のように感じるのと似ていると思う」とメンバーたちに対する愛情がたっぷりな答えをつけ加えた。また「家族は今も僕のデビューが信じられないと言っている」と話しながら、「最後にカナダに帰ったのが『BOYS PLANET』の放送前だった。近いうちにカナダに行く予定だけど、今からワクワクしている」と明かした。9月より開催する初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」で世界中のファンに会うソク・マシューのグラビアとインタビューは「@Star1」7月号で確認できる。