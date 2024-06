【「ストリートファイター6」キャラクターガイド|ベガ(Vega)】6月19日 公開

カプコンは、同社YouTube公式チャンネルにて「『ストリートファイター6』キャラクターガイド|ベガ(Vega)」を6月19日に公開した。

本動画はプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の有料追加コンテンツYear 2にて追加されるキャラクター「ベガ」のプレイスタイルを紹介したもの。

横方向へのリーチに優れた技を数多く持ち、相手の動きを抑え込み、地上戦で圧倒する性能となっている。

動画内では本作でのボロボロの布を被った姿からかつての軍服のような姿も確認できる。

