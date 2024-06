横浜FCが5連勝！　清水は愛媛に3失点完敗…長崎は仙台と劇的ドロー／J2第20節

2024明治安田J2リーグ第20節が15日と16日に行われた。横浜FCは5連勝。20分と24分に中野嘉大のお膳立てから小川慶治朗が2ゴールを挙げると、51分に1点を返されたものの、54分に藤枝が退場者を出して横浜FCが数的有利を得る。85分に室井彗佑がトドメを刺し、3−1で勝利した。なお、小川の得点がJ2リーグ通算2万4000ゴール目となった。首位の清水エスパルスは、敵地で愛媛FCに0−3の完敗を喫した。2位V・ファーレン長崎はベガルタ仙台との上位対決。15分にエジガル・ジュニオが先制点を挙げると、55分に郷家友太の同点ゴールを許して追いつかれる。さらに後半アディショナルタイム3分に逆転を許したものの、試合終了間際にフアンマ・デルガドが劇的な同点ゴールを挙げ、リーグ戦無敗を「17」に伸ばした。

■J2第20節

■順位表

■第21節の対戦カード

鹿児島ユナイテッドFCはモンテディオ山形を撃破。後半アディショナルタイム3分に井林章が劇的な逆転ゴールを挙げ、9試合ぶりの白星を挙げた。水戸ホーリーホックとファジアーノ岡山は、ともに後半アディショナルタイム4分の劇的な決勝ゴールで白星を掴んだ。ジェフユナイテッド千葉は1点を守り抜いて徳島ヴォルティスを下し、連勝を「3」に伸ばした。栃木SCは敵地で大分トリニータを2−0で下し、リーグ戦14試合ぶりの白星。最下位のザスパ群馬はホームでレノファ山口FCに敗れ、13試合未勝利となった。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼6月15日(土)藤枝MYFC 1−3 横浜FC鹿児島ユナイテッドFC 2−1 モンテディオ山形▼6月16日(日)いわきFC 1−1 ヴァンフォーレ甲府水戸ホーリーホック 1−0 ブラウブリッツ秋田ベガルタ仙台 2−2 V・ファーレン長崎愛媛FC 3−0 清水エスパルスロアッソ熊本 0−1 ファジアーノ岡山大分トリニータ 0−2 栃木SCザスパ群馬 0−1 レノファ山口FCジェフユナイテッド千葉 1−0 徳島ヴォルティス※()内は勝ち点/得失点差1位 清水(43/+12)2位 長崎(40/+19)※1試合未消化3位 横浜FC(40/+18)4位 山口(34/+11)5位 岡山(34/+10)6位 仙台(34/+3)7位 千葉(33/+18)8位 いわき(28/+11)※1試合未消化9位 愛媛(28/−1)10位 秋田(25/+1)11位 甲府(24/+1)12位 大分(24/−2)13位 藤枝(24/−12)14位 山形(22/−6)15位 徳島(22/−11)16位 水戸(21/−4)17位 熊本(21/−10)18位 鹿児島(19/−16)19位 栃木(17/−21)20位 群馬(9/−21)▼6月22日(土)17:00 山形 vs 仙台18:00 横浜FC vs 熊本18:00 甲府 vs 愛媛19:00 栃木 vs 千葉19:00 岡山 vs 群馬19:00 山口 vs いわき19:00 長崎 vs 藤枝19:00 鹿児島 vs 大分▼6月23日(日)14:00 秋田 vs 清水19:00 徳島 vs 水戸