ピッキング作業のシステム化で業務効率アップ！パワクラ×クロスモール「在庫・受注データの連携」

パワクラ×クロスモール「在庫・受注データの連携」開始

アパレルのためのクラウド型POSレジ「パワクラ」は、「クロスモール」と、2024年5月7日(火)より在庫・受注データの連携を開始!

今回、「パワクラ」は「CROSS MALL」が提供するAPIを使用した在庫データ・受注データの連携に標準対応しました。

「パワクラ」を導入される企業さまは、実店舗とECサイトで在庫データを共有し、ピッキング作業をシステム化することで在庫コストダウンと業務効率アップを実現できます。

■ECサイト在庫更新

実店舗・自社倉庫の在庫増減は「CROSS MALL」に自動反映されます。

しかも複数拠点の在庫を合計して連携できます。

ECサイト専用の在庫を抱える必要がなくなり、また今ある在庫を最大限に露出できますので「売れ残り最小化」と「売り上げ最大化」を同時に実現します。

■ECサイト受注連携

ECサイト注文が入ると、実店舗のレジから取り置き指示レシートが自動印刷されます。

店頭在庫を確認して直ちにピッキングすることで「売り越し」を防止できます。

取り置き指示は最新の在庫状況をもとにそれぞれの実店舗へ自動的に割り当てます。

割り当ての優先ルールは柔軟に設定できます。

