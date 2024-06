【第161話】6月8日 公開

小学館は6月8日、マンガ「からかい上手の高木さん」第161話「髪型」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。

居残り掃除中にウィッグを見つけた高木さん。高木さんは色々なウィッグを被って西片の反応を探っていくが――。

$$nodeliver:e

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.